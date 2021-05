Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle journée !







Science et vie Junior met à la Une les Pokémon

Cette revue appréciée par les 9 - 12 ans a décidé de s'occuper de ces stars populaires qui fêtent leur vingt-cinquième anniversaire cette année. On y jettera un coup d'oeil dès que possible.









505 Games va publier le nouveau jeu développé par MercurySteam. C'est durant la publication des résultats financiers du groupe Digital Bros, en C'est durant la publication des résultats financiers du groupe Digital Bros, en page 4 , que l'on apprend que sa filiale 505 Games et MercurySteam ont signé un contrat pour l'édition du prochain projet jeu du studio. Rappelons que l'on doit à MercurySteam les titres Castlevania : Lords of Shadow, Metroid : Samus Returns et Spacelords. Le nouveau jeu dont le contenu reste secret sortira à la fois sur PC et consoles.

Hotel Transylvania : Scary-Tale Adventures annoncé pour PS4, Xbox One, Switch et PC C'est théoriquement courant octobre 2021 que l'on devrait voir poindre l'adaptation vidéoludique de la série animée Hotel transylvania ( 3 longs métrages au compteur, le premier opus était vraiment sympa, le second un peu réchauffé et le dernier en progrès, cela reste néanmoins un avis personnel).









Nous sommes très heureux de retourner à l'Hôtel Transylvanie pour une nouvelle aventure effrayante et amusante pendant la saison d'Halloween, a déclaré Terry Malham, PDG d'Outright Games, dans un communiqué de presse. Nous sommes ravis de pouvoir intégrer notre propre histoire unique dans ce monde incroyable et de raconter à nouveau des contes de fées classiques en utilisant les personnages excentriques de la franchise. Nous aurons beaucoup plus à révéler sur ce jeu dans les mois à venir, alors restez à l'écoute. L'éditeur Outright Games et le développeur Drakhar Studio ont annoncé la sortie du jeu de plateforme et d'aventure en 3D Hotel Transylvania : Scary-Tale Adventures sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC pour le mois d'octobre et nous proposera une sorte de "voyage de contes de fées" basé sur la franchise de films originaux de Sony Pictures Animation, avec des personnages jouables bien connus des fans et des réimaginations d'histoires telles que Le Petit Chaperon Rouge et Les Nouveaux Vêtements de l'Empereur.

Une première bande-annonce est disponible :



Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures - Announce Trailer 05/11/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Ever Forward repoussé au 10 aout 2021 Ever Forward est un jeu développé par Pathea, un studio chinois à l’origine du jeu Portia. Volontairement mystérieux et avare en information, vous allez suivre les pérégrinations d'une jeune fille nommée Maya, piégée dans un monde étrange entre réalité et imagination. Disponible depuis quelques mois sur PC Steam, le titre devait faire ses premiers pas sur console fin juin mais il est repoussé pour le 10 août 2021.





Les versions PlayStation 5, PlayStation 4 et Switch seront également disponibles physiquement avec un bon de téléchargement numérique pour la bande-son originale comprenant 10 titres, une bande-son très soignée pour ce que l'on a pu en entendre. Le jeu est déjà disponible en précommande chez Amazon , Best Buy, GameStop et VGP au prix de 39,99 dollars, il faudra surveiller si l'Europe bénéficiera des mêmes éditions physiques ou devra se contenter du dématérialisé.

Un titre très beau, avec des énigmes à résoudre (vous êtes accompagné d'une sorte de cube volant qui active les énigmes et permet de passer de l'une à l'autre, vous demandant pour les résoudre de porter des cubes, de les jeter, de sauter.... La parenthèse ludique semble un peu courte mais on attend de voir cela console en main.





Ever Forward - Console Announcement Trailer 05/11/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Horse Club Adventures arrive !

La Switch prend parfois un petit côté logithèque Wii. Il faut dire qu'avec désormais 80 millions de consoles installées, les développeurs auraient tort de ne pas proposer le choix le plus large possible de jeux pour séduire une frange de public. Il y a quelques années, nous avons eu les Léa Passion, Mon cheval et moi ou Alexandra Leidermann, nous allons pouvoir accueillir très bientôt Horse Club Adventures de Wild River Games.



Horse Club Adventures Switch Trailer 05/11/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le jeu arrive sur différentes plateformes dont la Nintendo Switch le 27 mai 2021. Jeu en solo, prévoyez 1,4 Go pour installer ce jeu, texte en français.





Les merveilleux personnages du HORSE CLUB™ créé par Schleich prennent vie! Visite le célèbre centre équestre de Lakeside et profite de vacances riches en action et en aventures avec Hannah, Sarah, Lisa, Sofia et leurs chevaux ! Horse Club Adventures t'emmène dans le monde merveilleux du centre équestre de Lakeside. Vis des vacances riches en action et en aventures avec Hannah, Sarah, Lisa, Sofia et leurs chevaux ! Il y a tant à découvrir dans ce jeu à monde ouvert. Les célèbres personnages du jeu Horse Club™ et les sublimes lieux de Lakeside, comme le café, la caravane et le centre équestre, prennent vie.





Horse Club Adventures est un jeu d'action/aventure palpitant qui regorge de quêtes, de mini-jeux, de secrets intrigants et d'objets à débloquer, comme des objets de collection et des options de personnalisation.

Détails : • Un monde vivant, coloré et riche en détail, qui comprend de nombreux personnages nouveaux comme familiers au sein du monde Horse Club™!



• Plus de 40 quêtes principales différentes qui constituent une histoire captivante autour de Lakeside!



• 30 quêtes facultatives, dont une énigme intrigante impliquant la mystérieuse Edith Jacobs elle-même!



• De nombreux mini-jeux facultatifs, comme le pansage et l'entretien des sabots des chevaux!



• Toutes sortes de nouvelles tenues et d'améliorations à débloquer pour ton personnage en jeu. Par exemple, de nouvelles coiffures, de nouvelles bottes, de nouveaux hauts, des pantalons et des bombes dans une variété de couleurs.



• De nombreuses améliorations à débloquer pour ton cheval, comme de nouveaux types de queue, de crinières, de selles, de couvertures et une variété de couleurs pour un maximum de personnalisation.



• De merveilleux objets à collectionner, comme des autocollants et des photos, à débloquer les uns après les autres.



• 90 champs de course avec trois degrés de difficulté sont répartis à travers le monde et requièrent ton meilleur galop pour réussir le meilleur temps.



• Une fantastique bande-son avec de nombreux morceaux entraînants.

• Un monde vivant, coloré et riche en détail, qui comprend de nombreux personnages nouveaux comme familiers au sein du monde Horse Club™!• Plus de 40 quêtes principales différentes qui constituent une histoire captivante autour de Lakeside!• 30 quêtes facultatives, dont une énigme intrigante impliquant la mystérieuse Edith Jacobs elle-même!• De nombreux mini-jeux facultatifs, comme le pansage et l'entretien des sabots des chevaux!• Toutes sortes de nouvelles tenues et d'améliorations à débloquer pour ton personnage en jeu. Par exemple, de nouvelles coiffures, de nouvelles bottes, de nouveaux hauts, des pantalons et des bombes dans une variété de couleurs.• De nombreuses améliorations à débloquer pour ton cheval, comme de nouveaux types de queue, de crinières, de selles, de couvertures et une variété de couleurs pour un maximum de personnalisation.• De merveilleux objets à collectionner, comme des autocollants et des photos, à débloquer les uns après les autres.• 90 champs de course avec trois degrés de difficulté sont répartis à travers le monde et requièrent ton meilleur galop pour réussir le meilleur temps.• Une fantastique bande-son avec de nombreux morceaux entraînants.





Voilà qui aurait pu séduire ma petite miss il y a quelques années et qui devraient intéresser de jeunes joueuses, familières de cet univers.

Horse Club Adventures Switch Trailer 05/11/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Hitman 3 bascule vers le 60 FPS

Une mise à jour 3.30 en ce 10 mai 2021 intéressante pour les joueurs recherchant la fluidité mais qui aura pour contrainte de vous faire revenir à du 720p. A vous de choisir désormais entre du 720p/60Fps ou du 1080p/30 fps via le nouveau mode performance.





Une autre nouveauté de la version Switch est la fonction Steady Aim qui peut être utilisée avec le bouton L "pour améliorer votre visée et ralentir le temps lorsque vous visez avec un fusil de sniper avec l'avantage Marksman". Une bonne idée pour le mode Sniper Assassin et certaines missions de l'histoire





Il est possible de basculer entre le fait de maintenir ou d'appuyer sur ZL pour viser une arme. Recherchez l'option Recherchez l'option "Viser" dans Options>Jeu>Visée de l'arme. Notez que cela n’affectera pas la «visée» de l'agent 47 lors du lancer.



HITMAN 3: Seven Deadly Sins - Pride (Announcement Trailer) 05/11/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Pour faire goûter cette mise à jour à tout le monde et donner l'envie aux joueurs qui avaient un peu peur de tester ce titre Cloud sur Swich ( connexion internet permanente obligatoire), un nouvel essai vidéo de 10 minutes gratuit est proposé à tous les joueurs intrigués sur Switch, afin de découvrir ce nouveau mode de performance sur le niveau d'ouverture du jeu se déroulant à Dubaï.

HITMAN 3 - Season of Pride (Roadmap Trailer) 05/11/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Pour le moment,Hakan Abrak, patron du studio IO Interactive et désormais éditeur depuis le retrait de Square Enix, a expliqué à GamesIndustry que Hitman 3 s’est vendu 300% mieux que le précédent opus de la série, soit un très joli résultat qui a largement remis sur les rails la franchise. On devrait donc revoir l'agent 47 dans le futur, ou du moins son univers.



De nouvelles publicités américaines pour Miitopia

Le jeu sort le 21 mai et a bénéficié d'une nouvelle salve de spots humoristiques pour déclencher les pulsions d'achats auprès des propriétaires Switch.

Miitopia - A Hilarious Quest Starring You - Nintendo Switch 05/11/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Miitopia - A Hilarious Adventure with Family & Friends - Nintendo Switch 05/11/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Miitopia - A Wild Adventure Starring You - Nintendo Switch 05/11/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Voilà c'était notre tour de table de l'actu autour d'un bon café. De quoi vous remettre des dernières annonces reparlant enfin de manière plus tangible de la Switch Pro , un sujet que l'on suit avec une grande attention au sein de nos colonnes.