Une édition physique pour Sword of the Necromancer

Rappelons que le jeu est classé PEGI 16 et qu'il peut être joué à deux, en mode co-op local, en utilisant la Flasque de l'Homunculus pour créer une copie du personnage jouable afin de pouvoir jouer avec un ami.





Sword of the Necromancer est un RPG d'action contenant des éléments rogue-like dans lequel vous allez pouvoir explorer un donjon et ressusciter les ennemis vaincus pour qu'ils combattent à vos côtés. Tama est une ancienne voleuse ayant reçu pour mission d'escorter la prêtresse Koko dans son pèlerinage tout autour du continent. Au cours de leur voyage, Koko se fait tuer, et Tama emmène son corps jusqu'à la Crypte du Nécromancien, qui renfermerait, selon la légende, un pouvoir capable de ramener les morts à la vie, l'épée du Nécromancien. Faisant fi du danger, Tama est prête à tout risquer pour s'aventurer au cœur du donjon, dans l'espoir de trouver la magie interdite qui lui permettra de ressusciter son amie... Gameplay :



- Transformez vos ennemis en alliés : utilisez l'Épée du Nécromancien pour ramener les monstres morts à la vie et les obliger à combattre pour vous.

- Trouvez des armes et des reliques : chaque arme est différente des autres, grâce à un système de génération aléatoire pouvant lui conférer un grand nombre de caractéristiques et d'effets différents.

- Battez-vous de toutes vos forces : triomphez de vos ennemis en utilisant au mieux les armes et objets que vous trouvez et en tirant parti d'un système de combat d'une grande fluidité.

- Gagnez des niveaux : augmentez la puissance de votre personnage en affrontant des ennemis et en améliorant ses caractéristiques. Rendez les monstres que vous invoquez plus puissants en combattant à leurs côtés.

- La mort n'est pas la fin du voyage : chaque nouvelle tentative vous permet de vous rapprocher un peu plus du Nécromancien. À chaque fois, vous perdrez vos monstres et les armes dont vous êtes équipé, mais vous conserverez une partie du niveau de puissance que vous avez atteint.

- Découvrez le passé de Tama et de Koko au cours de votre exploration du donjon.



Game Builder Garage (ou l'Atelier du jeu vidéo chez nous) sera disponible uniquement en version numérique en Europe

Nous ne sommes pas du tout surpris par cette annonce si vous avez suivi nos derniers billets concernant les perturbations du commerce maritime vers l'Europe et les problèmes autour de la pénurie de composants électroniques. L'Europe doit s'attendre à recevoir moins de produits physiques et voir les prix de l'import grimper pendant les prochains mois.



Game Builder Garage sortant sur Nintendo Switch le 11 juin en est une des premières victimes. L'Europe n'aura le jeu que sous forme dématérialisée, 995 Mo à télécharger, tandis que l'Amérique du Nord et le Japon auront bien le droit à une édition physique. Si vous souhaitez ce titre en version cartouche, il faudra donc passer par l'import. Alors que le titre s'adresse aux jeunes pour les initier au principe de la programmation, ne pouvoir en disposer qu'en version dématérialiser risque de décourager de nombreux parents à investir dans cette application (d'autant plus s'il y a plusieurs enfants au domicile).

Pour le moment, il ne comporte qu' une seule page regroupant les quelques informations déjà connues. Mais il va se compléter dans les prochaines semaines, avant le lancement prévu le 25 juin 2021. Bonne nouvelle au moins pour ce jeu, la version physique devrait bien être disponible en Europe, cela aurait été un vrai problème pour le public cible de devoir se contenter d'une version dématérialisée. En revanche difficile de dire si les volumes seront importants pour son lancement (on peut penser logiquement qu'un jeu Mario soit un peu privilégié).



Rising Hell, un roguelike heavy-métal, débarque le 20 mai 2021. Edité par Chorus Worldwide Games et développé par Toge Productions et Thaoe Games, Rising Hell est un roguelike de plateforme verticale qui se jouera en solo. Ambiance métal gothique avec des hordes de démons assoiffés de sang à combattre.





Frayez votre chemin à travers des hordes de démons assoiffées de sang. Échappez-vous de l'Enfer alors que vous débloquez de nouveaux personnages et talents pour créer du chaos dans le paysage généré au hasard et toujours changeant de l'Enfer ! C'est une aventure toute en pixel art pour combattre l'Antre de Belzébuth, avec de nombreuses créatures au compteur, des boss, des pièges mortels, le tout généré de manière procédurale.

Edité par Chorus Worldwide Games et développé par Toge Productions et Thaoe Games, Rising Hell est un roguelike de plateforme verticale qui se jouera en solo. Ambiance métal gothique avec des hordes de démons assoiffés de sang à combattre.C'est une aventure toute en pixel art pour combattre l'Antre de Belzébuth, avec de nombreuses créatures au compteur, des boss, des pièges mortels, le tout généré de manière procédurale.



- Personnages déblocables : Jouez et déverrouillez des personnages différents qui vous donneront une variété de styles de jeu et de stratégies différents. - Modes de jeu multiple : Choisissez entre les modes Campagne et Défi complets avec ses propres tableaux de classement.- Personnages déblocables : Jouez et déverrouillez des personnages différents qui vous donneront une variété de styles de jeu et de stratégies différents.





Le titre est en promotion pour sa précommande jusqu'au 19 mai 2021, à 8,09 € au lieu de 8,99 €. Titre PEGI 12, réservez 577 Mo sur votre carte mémoire pour l'installer.



Une nouvelle date pour Curved Space

Pour faire patienter jusque là, voici un nouveau trailer présentant les différents modes et fonctionnalités de Curved Space, notamment le mode Campagne, le mode Sans fin et les classements.

Curved Space sera disponible sur de nombreuses plateformes, y compris PS5. L'action s'avère intense, vous forçant à combattre des araignées cosmiques dans des décors incurvés dont les balles épousent les formes, tandis que l'horizon disparaît brusquement au loin. Vous devrez dénicher des bonus et améliorations d'armes, exterminer les nuisibles interdimensionnels et affronter certains boss monstrueux tout en évitant les tirs ennemis.







Laissez-vous emporter par l'action dynamique des shoot 'em up classiques en 2D dans un espace incurvé en 3D. Grimpez sur les murs, passez de l'autre côté du décor et admirez des panoramas à couper le souffle.





Suivez l'aventure palpitante de votre pilote de l'espace avec le mode Campagne, puis relevez de nouveaux défis, mettez vos compétences à l'épreuve et grimpez dans les classements des modes Défi quotidien, Arène, Survie et Infini.





Au rythme de la synthwave : Mettez-vous dans l'ambiance avec une bande-son dynamique à base de synthwave, en partenariat avec FiXT Neon, qui met en vedette Scandroid, 3Force et Fury Weekend.





Gagnez en puissance pour tous les détruire : Obtenez une pléthore de compétences et d'améliorations d'armes. Les armes sont variées (lasers, lance-flammes, etc.) et possèdent toutes un état de surpuissance qui leur est propre ! Comptez débourser 19,99 € pour ce titre.





Cotton Reboot! disponible le 25 juin 2021

ININ Games est fier d'annoncer le retour d'une des mascottes ultra populaire au Japon et bien connue de tous les amateurs de shoot : Cotton. Elle et ses amis vous donnent rendez-vous pour des aventures en HD, mais vous pourrez aussi sélectionner le mode X68000 original pour reproduire le rendu d'origine.



• Affrontez vos amis en ligne et que le meilleur gagne





Le jeu sera disponible pour 39,99 € sur l'eShop à compter du 25 juin 2021 moyennant 2717 Mo de place sur votre carte mémoire, des éditions physiques seront également disponibles. Soit vous vous tournez vers l'un des détaillants classiques comme Cultura pour le précommander à 29,99 €, les tarifs sont actuellement un peu moins intéressants chez Amazon ou la Fnac, soit vous courrez vers les différentes éditions physiques proposées par Strictly Limited Games : une édition standard à 39,99 €, une édition collector à 79,99 €, l' édition DX X68000 Edition à 129,99 € étant déjà épuisée.

Bonjour à tous et bienvenue pour ce numéro afin d'agrémenter votre petit déjeuner et bien commencer la journée.

Grimorio of Games et JanduSoft, en collaboration avec le distributeur Tesura Games, ont annoncé une nouvelle sortie physique pour Sword of the Necromancer. Vous aurez le choix entre une édition standard à 34,90 € ou bien la "Ultra Collectors Edition" à 59,99 €.

Pour les curieux souhaitant savoir à l'avance ce que cette édition collector renferme, voici le détail annoncé par le communiqué de presse :
- Une copie physique du jeu
- Un livret d'instructions imprimé en couleur
- Un CD de la bande-son originale
- Un artbook
- Huit cartes IR
- Un certificat de collection numéroté individuellement
- Une boîte d'édition Ultra Collectors incluant le DLC

Sword of the Necromancer en édition physique débarquera en juillet 2021. Pour précommander l'édition Ultra Collectors, rendez-vous ici

Maximum Games et Only By Midnight ont fixé une date de sortie définitive pour Curved Space, le jeu de shoot arcade en utilisant les deux sticks : c'est désormais le 18 juin 2021 que les amateurs du genre pourront se le procurer sur l'eShop.

Caractéristiques :
• Jouez au tout nouveau mode HD Reboot ou optez pour le fantastique mode rétro X68000
• De l'action Cute 'em Up basée sur l'une des séries de jeu les plus longues du Japon
• Laissez-vous charmer par la superbe bande-son, avec au choix la version entièrement arrangée ou celle originale pour PC
• Guidez Cotton et son ami Silk dans un jeu très accessible ! Facile à jouer mais difficile à maîtriser !

On vous souhaite un bon début de semaine et restez bien avec nous, plusieurs tests arrivent très vite !