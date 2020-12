News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Xavier vous a présenté déjà longuement les dernières nouveautés autour d'Animal Crossing pour ce mois de décembre et en contrepoint, Nintendo nous livre une sympathique vidéo d'une séance de thé où chacun des personnages emblématiques de cette franchise se remémore les bons instants de cette année 2020.





Durant ces huit mois, les événements proposés et les diverses améliorations apportées au jeu ont permis aux premiers acheteurs de s'occuper très régulièrement. Pour les futurs acquéreurs du titre qui le recevront durant les fêtes de fin d'année, c'est une petite rétrospective pour montrer qu'il se passe régulièrement des choses au sein de votre île, selon un rythme saisonnier, et bien sûr, ce n'est pas fini. Avec l'incroyable succès du jeu sur Nintendo Switch, Nintendo ne va pas s'arrêter là. Si le 20 mars sera le premier anniversaire effectif et l'occasion de redémarrer un cycle avec le retour des événements passés, on peut s'attendre à d'autres mises à jour car les demandes des fans sont nombreuses.





Animal Crossing fut sans aucun doute le jeu phare de l'année 2020 pour Nintendo, il concourt d'ailleurs dans la catégorie des titres de l'année aux Game Awards 2020 qui seront diffusés vendredi 11 décembre à 1h du matin pour nous.



Un an d'Animal Crossing: New Horizons (Nintendo Switch) 12/09/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Animal Crossing et Nintendo Switch parmi les hashtags les plus utilisés dans le monde durant cette année 2020.

Twitter Japon a publié les résultats de #ThisHappened pour 2020, listant les sujets les plus populaires sur la plateforme de médias sociaux au Japon et dans le monde entre le 1er janvier 2020 et le 15 novembre 2020. Eh bien bonne nouvelle, le nom "Nintendo Switch" et "Animal Crossing" se sont classés respectivement au quatrième et cinquième rang des hashtags les plus utilisés dans le monde. Une performance que l'on retrouve au Japon dans le même endroit, ces deux hashtags étant tout simplement les plus utilisés au Japon selon le top 10 partagé par 4Gamer !

10- BanG Dream





On notera la belle 6e place de Splatoon 2 dans ce top, dans un pays où le marché mobile pèse bien plus que le marché des consoles.





Sources : Nintendo et Siliconera

1- Nintendo Switch2- Animal Crossing3- Fate/Grand Order4- Monster Strike5- Knives Out6- Splatoon 27- Twisted Wonderland8- Azur Lane9- Touken Ranbu