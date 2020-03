News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Animal crossing avec 86887 dominos

Des joueurs impatients de retrouver Thibou

Un site pour convertir des photos en QR Codes de designs

On vous a sélectionné trois petites actualités autour d'Animal Crossing pour démarrer cette journée : un bel hommage à la franchise réalisé avec 86 887 dominos, comment les joueurs se préparent à l'arrivée de Thibou sur l'île (entomophobiques s'abstenir !), et un site pour importer des designs grâce aux QR codes via l'application mobile.On commence avec une news légère comme la petite brise qui vous apporte des cadeaux dans Animal Crossing: New Horizons, avec une vidéo qui nous présente la chute de 86887 dominos à l'effigie des personnages d'Animal Crossing :C'est le dernier projet fou de TheDominoKing, qui plus que jamais mérite son nom, avec une série de tableaux dans lesquels on retrouve Marie, Kéké et Tom Nook. Il aura fallu plus de 3 semaines de travail pour préparer ces différents tableau, pour un résultat des plus impressionnants où l'on découvrira également les boites des 5 jeux principaux de la série.Si vous avez lancé Animal Crossing vendredi ou samedi, vous savez que Thibou n'est pas tout de suite de la partie. Et ce personnage est devenu un pan complet du jeu à lui tout seul : dès qu'on trouve un nouvel être vivant ou un fossile, on doit le lui apporter pour l'authentifier... et en faire une nouvelle créature exposée au musée. En attendant son arrivée, qui va nécessiter certaines actions de votre part dans le jeu avant de la déclencher, des joueurs ont décidé de ne lâcher aucune créature, afin de les soumettre au responsable du musée dès son arrivée, avec pour résultat une ile recouverte de boites et aquariums en tous genres.On a bien aimé cette photo, qui témoigne de la passion avec laquelle ce joueur a rassemblé les créatures en attendant Thibou (inutile de dire qu'une sacrée journée l'attend dès son arrivée, au pauvre conservateur comme au joueur !) :Et vous, quelle stratégie avez-vous adoptée pour préparer au mieux l'arrivée de Thibou dans Animal Crossing: New Horizons ?On termine cette actualité du matin avec un site qui permet de convertir des photos en designs pour Animal Crossing: New Horizons. Il s'agit d'un site appelé acpatterns.com (au moins c'est clair !), un site qui permet d'uploader une petite photo pour la transformer en QR Code après une adaptation éventuelle. Ca ne marche pas toujours très bien, il faut en effet privilégier les photos relativement simples car le QR Code n'a qu'une capacité limitée... mais suffisante pour bien s'amuser comme en témoignent ces quelques tweets :Ne manquez pas nos autres petites actualités au sujet d'Animal Crossing :Sources : Nintendosoup