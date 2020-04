News Persona 5 Scramble (Switch)

Koei Tecmo's upcoming plans are all known so far:

-Fairy Tail RPG on 25 June

-Harukanaru Toki no Naka de 7 on 18 June

-Nioh 2 DLC & Persona 5S localization are still being plannedhttps://t.co/qKIOzQoeQ2 pic.twitter.com/XpNfqirPBU — 黒凧 BlackKite (@bk2128) April 27, 2020

Koei Tecmo a révélé son bilan financier pour 2019, qui comme le veut la tradition s'est achevé en mars 2020. Ce bilan couvre donc les ventes de jeux entre avril 2019 et mars 2020 mais révèle aussi la stratégie future de l'entreprise.Evidemment, comme vous l'annonce le titre de cette news, Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers est évoqué au sein de ce bilan. Rien de bien étonnant pour l'un des titres les plus réclamés du catalogue de l'éditeur.Sur Twitter, bk2128 a publié quelques extraits du bilan, disponible uniquement en japonais pour le moment (on reviendra donc dessus plus en détails si nécessaire dès qu'une traduction complète sera disponible), et on apprend notamment que la fin du document mentionne qu'une sortie mondiale pour Persona 5 Scramble est toujours prévue pour l'année fiscale 2020 de la compagnie.On peut donc s'attendre à voir débarquer le jeu avant avril 2021, si vous avez bien suivi ! Avec Atlus qui avait fait mention d'un certain Persona 5 Strikers, qui pourrait être le nom raccourci pour l'occident, voilà un nouvel indice qui vient appuyer une possible sortie du titre chez nous. Espérons maintenant qu'Atlus USA confirme rapidement cette information.