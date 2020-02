News Rock of Ages III: Make & Break (Switch)

Croisement improbable entre un Marble Madness et un Tower Defense, Rock of Ages III est le fruit de la collaboration entre l'éditeur Modus Games et les développeurs ACE Team et Giant Monkey Robot. Après un premier tour de pistes durant la Gamescom, le voici de retour durant la Pax East 2020, montrant que l'on peut mélanger les genres avec succès.





Vous créez des défenses et vous faites rouler des rochers pour attaquer les châteaux ennemis et éliminer vos adversaires. Cerise sur le gâteau, un éditeur en ligne est intégré pour partager ses créations sur la toile et jouer aux réalisations des autres. Au niveau du jeu en multi qui devrait être assez fun, quatre joueurs en simultané en local ou en ligne et six modes de jeu.





Découvrons la dernière vidéo du jeu tournant actuellement sur le salon américain de Boston.