News Nintendo Switch (Switch)

Alors que la Switch a un peu plus de 3 ans désormais et qu'elle s'est vendue à plus d'exemplaires dans le monde que toutes les ventes cumulées de Gamecube et de Nintendo 64, il faudra continuer à compter sur elle dans notre univers quotidien pendant encore un bon moment, tient à le redire Nintendo.





La publication des comptes de la société, toujours bien implantés dans le vert, a été l'occasion à nouveau d'avoir le jeu des questions/réponses des investisseurs. Ainsi le conseiller en investissement David Gibson, qui a assisté aux questions-réponses qui a suivi ce dernier rapport, explique que Nintendo a confirmé que la Nintendo Switch n'était "qu'à peine au milieu de son cycle de vie, aucun changement à ce point de vue".



Les indications de l'ancien président de Nintendo Tatsumi Kimishima ne semblent pas avoir dévié depuis la prise en charge des destinées du groupe par le président actuel, Shuntaro Furukawa. Une durée de renouvellement qui rappelle l'écart de temps entre la DS et la 3DS, un peu plus qu'entre la Wii et la Wii U (6 ans).





Cela ne veut pas dire en revanche qu'il ne puisse pas y avoir une révision matérielle de la Switch (nous avons déjà eu une version avec une autonomie améliorée ainsi que la Switch Lite) mais difficile d'imaginer une version Pro pour le moment courant 2021 (car Nintendo a bien indiqué que rien ne devait sortir en 2020, encore plus avec l'épidémie de Covid-19). A vrai dire, pour le moment, Nintendo n'a pas besoin de mettre quoi que ce soit de nouveau sur le marché. Sa console de vend très bien (les deux versions de la console qui plus est), les franchises phares de la 3DS commencent à basculer les unes après les autres sur la Switch et Animal Crossing réalise un carton en plein confinement, devenant le jeu le plus cool et recommandable pour s'évader, au point d'en faire la une du journal le Monde (édition du week-end).

Vous avez pu le constater par vous-mêmes, New Horizons a connu une belle visibilité dans nos colonnes car nous y jouons beaucoup pour nous changer les idées. En ce moment, Boris est en train de créer son petit camping et deux fois par jour, on s’échange le prix des navets pour se filer les bonnes occases. Bref un titre chronophage où chacun peut y jouer par petites touches et se construire son monde idéal bien à soit. C'est avec des titres forts comme cela que Nintendo montre qu'elle n'a pas besoin de la puissance brute de la concurrence pour faire mouche sur le marché.





Même si dans le département Recherche et Développement, on continue à travailler sur de nouvelles idées, il ne faudrait pas rien attendre avant 2023 pour obtenir du neuf dans la famille Nintendo. Nintendo a toujours de quoi exploiter pour imposer sa singularité et mise avant tout à étendre la base installée de Switch et de Switch Lite. On l'a vu par petites touches avec des jeux qui gèrent le multi écran de 4 consoles pour s'amuser, une piste prometteuse avec des Switch désormais très présentes dans nos entourages, les Joy-con et HD Rumble qui peuvent toujours être mieux utilisés dans de nouveaux titres, les bonnes surprises comme le Ring Fit, les amusements avec les Toy-con, Nintendo peut déjà utiliser cette matière première pour élaborer des jeux différents sans nécessiter une puissance brute accrue.





Au niveau jeux, on attend tout de même deux gros titres forts, spécifiquement développés pour les capacités actuelles de la console : la suite de Breath of the Wild où Eiji Aonuma avait indiqué il y a quelques temps son envie de mieux utiliser les Joy-con alors que le premier volet avait été développé pour la Wii U à la base, et bien évidemment Metroid Prime 4, dont ce sera les premiers pas de la franchise sur une console de génération récente. Il reste en parallèle suffisamment de jeux anciens à remasteriser pour se dire qu'effectivement, rien ne presse du côté de Nintendo pour le moment, en dépit de l'arrivée dans quelques mois de la Xbox One X et de la PS5, qui vont se fracasser l'une contre l'autre.

Nintendo a donc le temps d'observer l'évolution du marché, des habitudes de consommation, de renforcer sa partie réseau et surtout de réfléchir avec son partenaire technique NVIDIA à un après. C'est en effet du côté de NVIDIA qu'il faut chercher des pistes techniques (à suivre la keynote le 14 mai 2020 sur YouTube). Le créateur de puces a sorti une petite roadmap très intéressante, avec des GeForce RTX 2070 Super, GeForce RTX 2080 Super très performantes sur le papier. Imaginer une puce Turing tirant ce potentiel (customisée pour les besoins de Nintendo en une version plus abordable), alors que la famille va céder sa place à la future puce Ampère, avec le recul pour la maîtrise de cette technologie, poursuivre la compatibilité avec les nouvelles Api du marché, avec Vulkan 1.2, on peut se dire qu'effectivement, courant 2023, Nintendo peut annoncer l'arrivée du nouvelle console bien plus puissante toute en restant dans le cadre d'une utilisation hybride nomade/salon, et compatible avec les anciens titres. Pourquoi s'inquiéter donc ? Et il n'est pas impossible que Nintendo nous sorte d'ici là un petit gadget à base de réalité augmentée (et non de réalité virtuelle), qui a nettement sa faveur, en s'appuyant sur ses franchises phares, pour faire durer le plaisir encore plus longtemps.





Même si on peut douter en regardant la courbe que Nintendo réitère le succès de la Wii avec la Switch au niveau des ventes, ou même qu'elle parvienne à égaler la PS4 ou la PS2 au niveau de son parc, il reste suffisamment de dynamique actuellement pour ne pas venir perturber l'ensemble avec les annonces d'une nouvelle machine.