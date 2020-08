News Paper Mario: The Origami King (Switch)

Galerie images 08/08/2020

Lors de sa sortie, de nombreux joueurs se sont plaint de bugs multiples qu’ils ont pu rencontrer durant leur épopée dans les contrées pliées du dernier Paper Mario. Pour faire face, Nintendo a rapidement pris les choses en main et nous sort une mise à jour du logiciel corrigeant moult bugs ayant pu être rencontrés par les joueurs. C’est d'ailleurs le second jeu de Big N se mettant à jour aujourd’hui, après Animal Crossing: New Horizons passant à la version 1.4.1 Et comme pour toute mise à jour, voici le patch note de cette mise à jour 1.0.1 de Paper Mario: The Origami King :- Correction d'un bug dans lequel vous ne pouviez pas entrer dans "Le Printemps des arcs-en-ciel" à "Shangri-Spa".- Correction d'un bug empêchant les joueurs de frapper le Toad au sommet de la fontaine à "Shroom City".- Correction d'un bug empêchant l'inscription du Maskass noir dans la galerie du musée Champignon, même si vous avez déjà vaincu un joueur.- Correction d'un bug dans l'Attraction Ninja dans laquelle, selon l'état du joueur, certains ennemis Ninji restaient invaincus et empêchaient toute progression.- Correction d'un bug dans lequel le jeu bloquait parfois pendant la bataille de boss-élastique.- Correction d'un bug dans le laboratoire de combat dans lequel le score n'était pas correctement enregistré après avoir résolu 33 alignements ou plus au mini-jeu d'enchainement rapide des anneaux.(Notez que cela n'est corrigé uniquement pour les nouveaux scores). De ce fait il vous faudra absolument retenter votre chance)- Correction d'un bug dans lequel vous pouviez obtenir un objet à l'extérieur d'un cercueil dans le "Temple of Shrooms". Cette correction corrige également une erreur liée aux indices du Toad d'amour dans Toad Town.- Correction d'un bug dans "Overlook Mountain" dans lequel le joueur pouvait parfois regarder la tour Overlook depuis le bas de la colline.Aujourd'hui, Paper Mario: The Origami King se dote d'une nouvelle mise à jour bien remplie, et si après cela vous avez encore des bugs, gageons que Nintendo saura les adresser rapidement, surtout s'ils empêchent les joueurs d'aller plus loin dans l'aventure ! D’ailleurs à ce propos, avez-vous été victime d’un des ces bugs ou même d’un autre bug sur le jeu ? N’hésitez-pas à nous dire tout ça sur notre serveur discord ou sur les forums de PN !Source : NintendoLife