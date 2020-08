News Jeux de société

Galerie images 07/08/2020





"Les joueurs et les fans du jeu Pac-Man original peuvent revivre certaines de leurs expériences de jeu avec ce jeu Monopoly sur le thème de Pac-Man. Dans le jeu de plateau Monopoly Arcade Pac-Man, les joueurs peuvent jouer à Pac-Man avec la banque rétro-arcade, et peuvent également l'utiliser pour acheter, vendre ou voler des niveaux et effectuer diverses autres actions. Les joueurs font la course autour du plateau (mais attention au fantôme !) pour acheter des niveaux et gagner des points. Chaque fois qu'un joueur passe le Go, il peut jouer à un mini jeu de Pac-Man. Gagnez des points pendant que tout est suivi dans la banque rétro-arcade, sans que l'argent ne change de mains. Le joueur qui a le plus de points gagne !"

Après les Monopoly et Jenga Super Mario à l’occasion des 35 ans du plombier, c’est au tour de Pac-Man de débarquer dans le monde des jeux de société avec un tout nouveau Monopoly, le Monopoly Arcade Pac-Man.Le formule reste assez similaire au Monopoly classique, néanmoins on peut annoter quelques ajouts très intéressants ici et là. A cette occasion, Bandai Namco Entertainement et Hasbro Gaming ont réalisé un communiqué officiel qui permet d’en découvrir plus sur ce nouveau né :Mais si comme vous avez pu le lire ci-dessus, aucune date et aucun prix n’ont été communiqué, Amazon et Cultura nous permettent d’en apprendre un peu plus. De ce fait, la fiche du produit sur Amazon annonce ce nouveau Monopoly pour… le premier août, sans prix spécifique mais avec quelques visuels.En effet pour le tarifs, c'est du côté du site de Cultura que l'on trouvera ce que l'on cherche. Le site propose donc le jeu en version française pour un total de 29,99€, sans visuel pour autant, ni confirmation de la date que l'on peut retrouver sur Amazon.Source : Nintendo Everything