Officiel : un Nintendo Direct ce jeudi soir à minuit annoncé !

Rendez-vous à 00:00 dans la nuit du 23/09 au 24/09 pour un #NintendoDirect d'environ 40 minutes centré principalement sur les jeux Nintendo Switch à sortir cet hiver.



https://t.co/0hFaIfc7DA pic.twitter.com/Sn5TgUZHyV — Nintendo France (@NintendoFrance) September 22, 2021

Nintendo Direct - 24/09/2021 22/09/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le tweet est arrivé sans crier gare, suivi d'un communiqué de presse enfonçant le clou : un Nintendo Direct sera diffusé dans la nuit de jeudi à vendredi, à minuit. Au programme : 40 minutes sur les jeux Nintendo Switch à paraître cet hiver.Aucune information n'a filtré sur le contenu de ce Nintendo Direct, et on vous avouera qu'on a bien envie de se laisser surprendre : Nintendo évoque le fait de vouloir parler des "jeux à sortir cet hiver", il nous tarde de les découvrir.Plus tôt cette semaine, une étrange demande déposée auprès de la FCC a suscité beaucoup d'interrogations : Nintendo profitera-t-il de ce Nintendo Direct pour annoncer une nouvelle manette... et pourquoi pas une nouvelle console virtuelle pour renforcer son service Nintendo Switch Online dont c'est justement le 3e anniversaire ?Quelles que soient les annonces, nous serons au rendez-vous sur la chaîne YouTube de Nintendo, puis dans les heures qui suivront l'événement pour vous en partager les temps forts. La nuit de jeudi à vendredi sera courte !Voici déjà le lecteur vidéo qui vous permettra de suivre l'événement :Source : Nintendo