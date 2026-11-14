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[OFFICIEL] Concerts Zelda 40 ans : trois dates à Paris en novembre 2027

Les concerts Zelda 40th Anniversary passeront par la Philharmonie de Paris les 13 et 14 novembre 2027. Rome et Amsterdam sont déjà complets alors commencez votre préparation mentale dès maintenant dans l'espoir d'avoir vos places !

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Résumé de cette actualité en trois points :
  • Nintendo ajoute trois concerts The Legend of Zelda 40th Anniversary à la Philharmonie de Paris, avec l'Orchestre Colonne, les 13 et 14 novembre 2027.
  • Rome, Amsterdam et Francfort rejoignent aussi la tournée, et Londres, Stockholm, Édimbourg et Glasgow gagnent des représentations supplémentaires.
  • Les billets pour Paris et Francfort seront mis en vente ultérieurement, alors que Rome et Amsterdam affichent déjà complet.

On attendait l'info depuis septembre, et la voilà enfin : la date française des concerts du 40e anniversaire de Zelda est tombée ! Nintendo a ajouté trois représentations à la Philharmonie de Paris, interprétées par l'Orchestre Colonne, le samedi 13 novembre 2027 à 20h puis le dimanche 14 novembre à 15h et à 19h. Petit clin d'œil du calendrier, le premier concert parisien aura lieu dans un an... jour pour jour.

Quand on vous avait annoncé que la France était confirmée, Nintendo n'avait encore donné ni ville ni salle. C'est désormais chose faite, et on ne pouvait pas rêver d'un plus bel écrin pour célébrer la tournée imaginée autour des mélodies de Koji Kondo, qui avait lui-même lancé les festivités. A Paris, c'est une salle prestigieuse qui accueillera l'événement, la Philharmonie de Paris : cette salle, ouverte en 2015, est devenue une référence. Sa salle principale a une capacité d'accueil de 3600 places, et une qualité acoustique exceptionnelle. Conçue par l'architecte Jean Nouvel, la salle se trouve au Parc des Expositions de Versailles au Nord de Paris.

Rome et Amsterdam déjà complets

Paris n'est pas la seule nouveauté de cette vague européenne. Rome accueille trois concerts à l'Auditorium Conciliazione les 17 et 18 avril, Amsterdam passe par le Concertgebouw les 6 et 7 septembre, et Francfort-sur-le-Main s'offre trois représentations à l'Alte Oper les 10 et 11 septembre. Londres, Stockholm, Édimbourg et Glasgow ont aussi droit à des séances supplémentaires.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que partout où les ventes ont lieu, ça part vite... très vite même : la vente a démarré le 13 novembre à 13h, Rome comme Amsterdam s'affichent déjà complets sur le site officiel. En ce qui concerne les dates prévues à Paris et Francfort, il faudra encore patienter, puisque Nintendo France précise que les billets seront mis en vente "ultérieurement".

Une billetterie qui fait grincer des dents outre-Atlantique

Aux États-Unis, la plupart des dates affichent déjà complet, de Chicago (qui a pourtant gagné une troisième soirée) à Boston, Dallas ou Seattle. Sous les messages de Nintendo of America, la frustration se fait sentir, et certains ironisent sur la taille des salles choisies face à une demande pareille. Il faut dire que Zelda vit une année hors norme. Après une Switch 2 Zelda dont Nintendo a sous-estimé la demande, Ocarina of Time s'est écoulé à 5,2 millions d'exemplaires en quatre jours sur Switch 2. Avec un tel engouement, on vous conseille de garder un œil sur l'annonce de la billetterie parisienne et de dégainer sans tarder le jour J !

Allez-vous tenter votre chance pour la Philharmonie en novembre 2027 ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !

Sources : Nintendo France, The Legend of Zelda 40th Anniversary Concert
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