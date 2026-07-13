News Octopath Traveler (Switch 2)

Octopath Traveler I et II arrivent sur Switch 2 le 1er octobre

Les deux JRPG HD-2D de Square Enix, notés 18/20 chez nous, profiteront d'une meilleure résolution et fluidité sur Switch 2. Belle annonce pour l'anniversaire de la saga. Mais mauvaise nouvelle en revanche pour les possesseurs Switch : ni mise à niveau, ni transfert de sauvegarde au programme.