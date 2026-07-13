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Octopath Traveler Disponible sur Switch 2 le 01/10/2026
News Octopath Traveler (Switch 2)

Octopath Traveler I et II arrivent sur Switch 2 le 1er octobre

Les deux JRPG HD-2D de Square Enix, notés 18/20 chez nous, profiteront d'une meilleure résolution et fluidité sur Switch 2. Belle annonce pour l'anniversaire de la saga. Mais mauvaise nouvelle en revanche pour les possesseurs Switch : ni mise à niveau, ni transfert de sauvegarde au programme.

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Résumé de cette actualité en 5 points :
  • Octopath Traveler et Octopath Traveler II bénéficieront de versions natives Switch 2, avec résolution et fluidité améliorées.
  • L'annonce a été faite lors du live du 8e anniversaire de la série, huit ans jour pour jour après la sortie du premier épisode.
  • En Occident, les deux jeux sortiront le 1er octobre, en numérique et en physique (Game-Key Card), à 59,99 € l'unité et 74,99 € le bundle numérique.
  • Les versions sont déjà disponibles au Japon.
  • Mauvaise surprise : aucune mise à niveau pour les possesseurs des versions Switch, et les sauvegardes ne sont pas compatibles entre Switch et Switch 2.

Bonne nouvelle pour les amateurs de JRPG, teintée toutefois d'un petit bémol. Lors d'un livestream célébrant le 8e anniversaire de la série, Square Enix a annoncé qu'Octopath Traveler et Octopath Traveler II auront droit à des versions natives sur Switch 2. Un joli cadeau d'anniversaire, puisque le premier épisode fêtait justement ses huit ans, jour pour jour.

Deux classiques sublimés, dès le 1er octobre chez nous

Concrètement, ces versions Switch 2 promettent une résolution et une fluidité revues à la hausse, même si Square Enix n'a pas encore détaillé l'ampleur exacte des améliorations. Voici ce que nous indique le communiqué de presse :
La célèbre série RPG en HD-2D, sortie initialement sur Nintendo Switch en 2018 et vendue à plus de 7 millions d'exemplaires dans le monde, a été optimisée pour sa sortie sur Nintendo Switch 2 avec une résolution et une fréquence d’images améliorées.
Le reste du contenu ne bouge pas : on retrouve les huit voyageurs d'Orsterra du premier opus, et ceux de Solistia dans le deuxième, toujours portés par la fameuse HD-2D maison et les compositions de Yasunori Nishiki.

Au Japon, les deux jeux sont déjà disponibles. En Occident, il faudra patienter jusqu'au 1er octobre. Ils seront alors proposés en numérique comme en physique, sous forme de Game-Key Card, au tarif de 59,99 euros l'unité. Un bundle numérique réunissant les deux aventures sera également disponible, à 74,99 euros.

Une désagréable surprise pour les possesseurs Switch

Car tout n'est pas rose. Square Enix l'a confirmé : il n'y aura aucune mise à niveau proposée pour celles et ceux qui possèdent déjà les versions Switch des deux jeux. Autrement dit, pour profiter de ces éditions améliorées, il faudra repasser à la caisse et racheter le jeu au prix fort. Pire, les sauvegardes ne sont pas compatibles entre les versions Switch et Switch 2, obligeant à repartir de zéro. Voilà qui risque de refroidir une partie des fans, d'autant que la version physique se limite à une Game-Key Card plutôt qu'à une véritable cartouche.

Reste que sur le fond, il s'agit de deux excellents RPG et à défaut d'avoir envie de les refaire, on encourage les fans de RPG à se laisser tenter. Pour rappel, nous avions attribué un beau 18/20 à Octopath Traveler comme à sa suite, saluant à chaque fois un univers enchanteur, des personnages attachants et une réalisation à tomber. Si vous n'avez jamais mis les pieds à Orsterra ou en Solistia, ces versions Switch 2 restent une porte d'entrée idéale.

Voici la bande-annonce qui nous confirme la sortie des deux jeux sur Switch 2 :
OCTOPATH TRAVELER & OCTOPATH TRAVELER II | Bande-annonce de la date de sortie sur Nintendo Switch™ 2
Retrouvez la vidéo sur YouTube
En somme, l'offre est belle pour les nouveaux venus, un peu moins pour les habitués déjà équipés. À chacun de peser le pour et le contre d'ici le 1er octobre. Et vous, comptez-vous (re)découvrir Octopath Traveler sur Switch 2 ? L'absence de mise à niveau vous refroidit-elle ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !

Sources : Communiqué de presse Square Enix
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