Ocarina of Time sur Switch 2 : son prix apparaît sur le store australien

et il sera à 45€ ou 50€ à Leclerc pendant quelques jours après sa sortie comme d'habitude. Les prix publics ne veulent rien dire.

khaliel Il y a 8 heures 11h57 Citer

Le prix très bas face au 80€ de Mario Kart World laisse penser que l'hypothèse très forte sur Reddit se valide. Il est IMPOSSIBLE de recréer en 4K OoT entièrement sur une cartouche de Switch 2, qui ne peuvent contenir que 64Go. FF7 fait à lui seul 100Go par épisode. On peut donc se dire que OoT Remake sortira lui aussi en épisodes, au minimum 2.