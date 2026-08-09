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The Legend of Zelda: Ocarina of time Disponible sur Switch 2
News The Legend of Zelda: Ocarina of time (Switch 2)

Ocarina of Time sur Switch 2 : son prix apparaît sur le store australien

Nintendo a laissé filer un tarif avant de retirer la page. A la lecture du montant converti, le remake ne partirait pas au prix fort, et c'est une bonne nouvelle, mais qui pose toutefois quelques questions sur l'effort consenti sur l'adaptation Switch 2 du jeu préféré des fans de Zelda.

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Résumé de cette actualité en quatre points :
  • Le Nintendo Store australien a brièvement affiché le prix du remake d'Ocarina of Time sur Switch 2 avant de retirer la page
  • La version numérique y était listée à 94,95 dollars australiens, soit un positionnement sous le tarif fort de Nintendo
  • Aucun prix en euros n'a été publié, mais le comparable direct chez nous se situe à 59,99 € en numérique et 69,99 € en physique
  • L'officialisation est attendue lors du Direct anniversaire des 40 ans de Zelda

Un listing publié trop tôt, et voilà tout Internet qui se jette dessus dans le cours de la nuit. Le Nintendo Store australien a brièvement mis en ligne la fiche du remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2, prix compris, avant que Nintendo ne fasse disparaître la page. Nos confrères de l'excellent site australien Vooks ont eu le réflexe de tout noter avant l'effacement, capture écran à l'appui :
Prix de Zelda Ocarina of Time sur Switch 2 sur le Nintendo Store australien

Ce qui a réellement été affiché

Il faut qu'on soit un peu précis, parce que l'information a beaucoup circulé de façon approximative. Le seul tarif réellement publié l'a été en Australie, où la version numérique apparaissait à 94,95 dollars australiens, et en Nouvelle-Zélande, à 104,95 dollars néo-zélandais. Tout le reste relève de l'extrapolation pour essayer de définir le prix auquel le jeu pourrait être vendu chez nous. Pas impossible, les prix étant relativement coordonnés au niveau mondial.

Les médias anglophones en déduisent une version physique à 109,95 dollars australiens, un équivalent américain autour de 59,99 dollars en numérique et 70 dollars en boîte, et environ 49,99 livres au Royaume-Uni. Passons ces montants à la moulinette du taux de change actuel, en gardant en tête que les tarifs australiens et britanniques incluent la taxe comme les nôtres, alors que les prix américains sont affichés hors taxes et convertissent donc toujours plus bas. Les 94,95 dollars australiens du numérique donnent environ 59 €, un tarif qui n'est pas sans rappeler celui d'un certain Yoshi and the Mysterious Book.

Côté version boîte, les 109,95 dollars australiens ressortent autour de 68 €, ce qui colle avec l'écart voulu par Nintendo entre le numérique et le physique. En clair, tout converge vers les paliers habituels de la grille européenne, soit 59,99 € en dématérialisé et 69,99 € en version boîte, exactement le positionnement de Yoshi and the Mysterious Book. Ces montants restent une reconstitution de notre part, et rien ne sera officiel tant que Nintendo n'aura pas parlé, et encore : Nintendo ne communique plus officiellement sur les prix de vente durant ses Nintendo Direct en raison de la liberté accordée aux revendeurs de définir leurs propres prix de vente.

Réponse définitine cet après-midi

On ne restera pas longtemps dans le flou. Le tarif officiel devrait tomber lors du The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct, ces 30 minutes intégralement consacrées à la saga programmées ce mardi 8 septembre, dont on vous parlait dans notre article sur le Zelda Direct de ce mardi 8 septembre.

Le remake avait déjà fait parler de lui il y a peu quand il a reçu sa classification, ce qui confirmait déjà qu'il n'était plus très loin. Difficile d'imaginer meilleur écrin que l'année des 40 ans de la légende pour le sortir.

Ce tarif vous paraît juste pour un remake d'Ocarina of Time, ou vous espériez descendre encore ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !

Sources : Vooks, NintendoLife, Kotaku, Nintendo Everything
Commentaires sur l'article

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ArcticMario
et il sera à 45€ ou 50€ à Leclerc pendant quelques jours après sa sortie comme d'habitude. Les prix publics ne veulent rien dire.
khaliel
Le prix très bas face au 80€ de Mario Kart World laisse penser que l'hypothèse très forte sur Reddit se valide. Il est IMPOSSIBLE de recréer en 4K OoT entièrement sur une cartouche de Switch 2, qui ne peuvent contenir que 64Go. FF7 fait à lui seul 100Go par épisode. On peut donc se dire que OoT Remake sortira lui aussi en épisodes, au minimum 2.
ArcticMario
Le prix très bas face au 80€ de Mario Kart World laisse penser que l'hypothèse très forte sur Reddit se valide. Il est IMPOSSIBLE de recréer en 4K OoT entièrement sur une cartouche de Switch 2, qui ne peuvent contenir que 64Go. FF7 fait à lui seul 100Go par épisode. On peut donc se dire que OoT Remake sortira lui aussi en épisodes, au minimum 2.
— khaliel


Bien vu madame Soleil :-D
ArcticMario
et bien voila, il est déjà à 51€ à Auchan et comme d'habitude, les prix de soi-disant personnes bien informées ne sont que du bullshit comme à chaque fois.
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