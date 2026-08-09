Ocarina of Time sur Switch 2 : son prix apparaît sur le store australien
Nintendo a laissé filer un tarif avant de retirer la page. A la lecture du montant converti, le remake ne partirait pas au prix fort, et c'est une bonne nouvelle, mais qui pose toutefois quelques questions sur l'effort consenti sur l'adaptation Switch 2 du jeu préféré des fans de Zelda.News
- Le Nintendo Store australien a brièvement affiché le prix du remake d'Ocarina of Time sur Switch 2 avant de retirer la page
- La version numérique y était listée à 94,95 dollars australiens, soit un positionnement sous le tarif fort de Nintendo
- Aucun prix en euros n'a été publié, mais le comparable direct chez nous se situe à 59,99 € en numérique et 69,99 € en physique
- L'officialisation est attendue lors du Direct anniversaire des 40 ans de Zelda
Un listing publié trop tôt, et voilà tout Internet qui se jette dessus dans le cours de la nuit. Le Nintendo Store australien a brièvement mis en ligne la fiche du remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2, prix compris, avant que Nintendo ne fasse disparaître la page. Nos confrères de l'excellent site australien Vooks ont eu le réflexe de tout noter avant l'effacement, capture écran à l'appui :
Ce qui a réellement été affichéIl faut qu'on soit un peu précis, parce que l'information a beaucoup circulé de façon approximative. Le seul tarif réellement publié l'a été en Australie, où la version numérique apparaissait à 94,95 dollars australiens, et en Nouvelle-Zélande, à 104,95 dollars néo-zélandais. Tout le reste relève de l'extrapolation pour essayer de définir le prix auquel le jeu pourrait être vendu chez nous. Pas impossible, les prix étant relativement coordonnés au niveau mondial.
Les médias anglophones en déduisent une version physique à 109,95 dollars australiens, un équivalent américain autour de 59,99 dollars en numérique et 70 dollars en boîte, et environ 49,99 livres au Royaume-Uni. Passons ces montants à la moulinette du taux de change actuel, en gardant en tête que les tarifs australiens et britanniques incluent la taxe comme les nôtres, alors que les prix américains sont affichés hors taxes et convertissent donc toujours plus bas. Les 94,95 dollars australiens du numérique donnent environ 59 €, un tarif qui n'est pas sans rappeler celui d'un certain Yoshi and the Mysterious Book.
Côté version boîte, les 109,95 dollars australiens ressortent autour de 68 €, ce qui colle avec l'écart voulu par Nintendo entre le numérique et le physique. En clair, tout converge vers les paliers habituels de la grille européenne, soit 59,99 € en dématérialisé et 69,99 € en version boîte, exactement le positionnement de Yoshi and the Mysterious Book. Ces montants restent une reconstitution de notre part, et rien ne sera officiel tant que Nintendo n'aura pas parlé, et encore : Nintendo ne communique plus officiellement sur les prix de vente durant ses Nintendo Direct en raison de la liberté accordée aux revendeurs de définir leurs propres prix de vente.
Réponse définitine cet après-midiOn ne restera pas longtemps dans le flou. Le tarif officiel devrait tomber lors du The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct, ces 30 minutes intégralement consacrées à la saga programmées ce mardi 8 septembre, dont on vous parlait dans notre article sur le Zelda Direct de ce mardi 8 septembre.
Le remake avait déjà fait parler de lui il y a peu quand il a reçu sa classification, ce qui confirmait déjà qu'il n'était plus très loin. Difficile d'imaginer meilleur écrin que l'année des 40 ans de la légende pour le sortir.
Ce tarif vous paraît juste pour un remake d'Ocarina of Time, ou vous espériez descendre encore ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Sources : Vooks, NintendoLife, Kotaku, Nintendo Everything
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.
Bien vu madame Soleil :-D