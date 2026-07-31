News The Legend of Zelda: Ocarina of time (Switch 2)

Ocarina of Time sur Switch 2 : le remake reçoit sa classification, sa date fait le buzz à cause des amiibo

Le remake du chef-d'œuvre de la N64 a été classé E10+ par l'ESRB, tandis qu'un listing d'amiibo relance les spéculations sur une sortie en novembre, le jour même de la sortie d'un certain GTA 6. Oseraient-ils, chez Nintendo, un tel affront ?