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The Legend of Zelda: Ocarina of time Disponible sur Switch 2
News The Legend of Zelda: Ocarina of time (Switch 2)

Ocarina of Time sur Switch 2 : le remake reçoit sa classification, sa date fait le buzz à cause des amiibo

Le remake du chef-d'œuvre de la N64 a été classé E10+ par l'ESRB, tandis qu'un listing d'amiibo relance les spéculations sur une sortie en novembre, le jour même de la sortie d'un certain GTA 6. Oseraient-ils, chez Nintendo, un tel affront ?

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Résumé de cette actualité en 4 points :
  • Le remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time a reçu sa classification ESRB, fixée à E10+.
  • La fiche s'aligne sur le remaster 3DS, mais abandonne la mention « Suggestive Themes ».
  • En parallèle, un listing d'amiibo daté du 12 novembre relance la rumeur d'une sortie à cette date.
  • Le jeu reste attendu pour 2026 en exclusivité sur Switch 2, sans date officielle.

Nintendo continue par son silence à entretenir le mystère autour de son remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, mais quelques miettes filtrent ici et là. Coup sur coup, deux petits indices sont venus alimenter l'attente et il faut reconnaître que ça fait discuter pas mal sur les réseaux sociaux : sa classification officielle ESRB et la date de sortie d'amiibo. On fait le tri sur les deux.

Classification ESRB : Un remake classé E10+

Commençons par le plus concret. La fiche du jeu sur le site de Nintendo a été mise à jour pour y intégrer sa classification par l'ESRB, l'organisme américain, qui l'a estampillé E10+, soit déconseillé aux moins de 10 ans. Les motifs invoqués sont la présence de sang stylisé et de violence fantaisiste.
Rien de surprenant en soi, puisque le jeu s'aligne ainsi sur le remaster paru sur Nintendo 3DS, lui aussi classé E10+, là où la version originale sur Nintendo 64 se contentait d'un E, pour tous publics. Un détail attire toutefois l'œil des plus attentifs : la mention « Suggestive Themes », c'est-à-dire les thèmes suggestifs, qui figurait sur la classification de la version 3DS, a purement et simplement disparu de celle de la version Switch 2. Difficile d'en tirer des conclusions définitives, mais l'information méritait d'être soulignée.

Pour rappel, comme nous vous le rapportions lors de la découverte d'une description depuis retirée, Nintendo promet des visuels superbes, des designs revus et un gameplay intemporel. On penche donc bien vers une refonte en profondeur plutôt qu'un simple lissage de textures.

Une date de sortie en novembre, voire le 12 novembre ?

Voilà pour le solide. Passons maintenant à la partie plus spéculative, à prendre avec les pincettes de rigueur. Une nouvelle rumeur de date circule, et elle vient d'un indice pour le moins indirect : des amiibo.

Le Nintendo UK Store a en effet listé plusieurs figurines, en l'occurrence des amiibo Kirby Air Riders, pour une sortie fixée au 12 novembre 2026, un jeudi. Quel rapport avec Zelda ? C'est là que le raisonnement des fins limiers d'internet entre en jeu : les amiibo accompagnent traditionnellement la sortie d'un jeu édité par Nintendo, or le calendrier de la firme ne comporte pour l'instant aucun titre daté en novembre. D'où l'hypothèse qu'Ocarina of Time pourrait combler ce trou, précisément à cette date.

Le raisonnement a le mérite d'être malin, mais il reste éminemment fragile. Ces amiibo sont rattachés à Kirby Air Riders, pas au moindre bout de tunique verte, et rien ne dit qu'ils sortiront forcément aux côtés d'un jeu majeur. Bref, à ce stade, il s'agit d'une conjecture, rien de plus.

Pour autant, reste que la fenêtre est cohérente. Le remake est annoncé pour 2026, et une sortie automnale collerait parfaitement au 40e anniversaire de la saga Zelda. En attendant une annonce officielle, qui ne saurait tarder au vu de la discrétion actuelle de Nintendo, on rembobine et on patiente.

Et vous, quand imaginez-vous poser les mains sur ce remake tant attendu ? Une sortie en novembre vous semble-t-elle crédible ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !

Sources : Nintendo, Nintendo Everything
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