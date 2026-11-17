Ocarina of Time : plus d'un million de ventes physiques en une semaine aux USA
Le remake de Zelda Ocarina of Time est déjà le jeu physique le plus vendu de 2026 aux États-Unis, une semaine seulement après sa sortie. Du jamais-vu depuis Tears of the Kingdom !News
- Selon Circana, le remake de Zelda Ocarina of Time est devenu en une semaine le jeu physique le plus vendu de 2026 aux États-Unis.
- Il a dépassé le million d'exemplaires physiques sur sa semaine de lancement, une première depuis Tears of the Kingdom en 2023.
- Son règne pourrait toutefois être de courte durée avec l'arrivée imminente de GTA VI.
On savait le retour de Link à Hyrule bien parti, mais à ce point ? Après ses 5,2 millions d'exemplaires écoulés dans le monde en quatre jours, le remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time affole aussi les compteurs aux États-Unis. Selon Mat Piscatella, analyste chez Circana, « après seulement une semaine sur le marché, The Legend of Zelda : Ocarina of Time est le jeu vidéo physique le plus vendu de 2026 aux États-Unis ».
Un règne qui pourrait être brefPetite ombre au tableau, la couronne risque de ne pas rester longtemps sur la tête de notre héros. Grand Theft Auto VI débarque cette semaine, et Circana comptabilise comme ventes physiques les boîtes ne contenant qu'un code de téléchargement, ce qui sera le cas de sa version en magasin. Vu l'engouement autour du titre de Rockstar, il faudra attendre le rapport de Circana sur le mois de novembre, prévu le 17 décembre, pour faire les comptes et laisser la couronne de 2026 au petit nouveau de Rockstar.
Ailleurs, le remake brille aussi : au Royaume-Uni, il a signé le plus gros lancement physique de l'année et le deuxième plus gros lancement de l'histoire de la série dans le pays. Dans le monde, il est déjà le deuxième jeu Switch 2 le plus vendu, derrière l'indétrônable Mario Kart World. Retrouvez tous ces chiffres dans notre récapitulatif des million-sellers de la Switch 2 et de la Switch.
notre test, qui parlait d'une transformation époustouflante. Presque trente ans après la version Nintendo 64, Ocarina of Time n'a décidément rien perdu de sa magie !
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Source : Circana (Mat Piscatella)
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