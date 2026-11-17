News The Legend of Zelda: Ocarina of time (Switch 2)

Ocarina of Time : plus d'un million de ventes physiques en une semaine aux USA

Le remake de Zelda Ocarina of Time est déjà le jeu physique le plus vendu de 2026 aux États-Unis, une semaine seulement après sa sortie. Du jamais-vu depuis Tears of the Kingdom !