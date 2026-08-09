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Ocarina of Time : des amiibo Link et Zelda enfants arrivent en 2027

Les deux figurines débloqueront des masques au look d'antan dans le remake, tandis que le Golem de Mineru se pose une date bien plus proche, le 17 septembre.

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Résumé de cette actualité en trois points :
  • Deux amiibo Link enfant et Zelda enfant sortiront en 2027
  • Les scanner permettra d'obtenir dans Ocarina of Time des masques spéciaux évoquant un style graphique rétro
  • L'amiibo Golem de Mineru, annoncé précédemment, sera disponible dès le 17 septembre

Le Direct des 40 ans de The Legend of Zelda n'a pas oublié les vitrines de nos salons. Nintendo prépare deux nouvelles figurines amiibo, Link enfant et Zelda enfant, dont la sortie est calée sur 2027.

Des masques au look d'antan

Ces deux amiibo ne serviront pas uniquement à prendre la poussière sur une étagère (enfin... pas que !). Les scanner permettra, dans The Legend of Zelda: Ocarina of Time sur Switch 2, de débloquer des masques spéciaux, au style graphique rétro. C'est une manière charmante de faire un clin d'œil aux origines de la saga pile au moment où elle souffle ses 40 bougies, et le choix de Link et Zelda enfants coulait de source pour accompagner le remake du jeu.
Les visuels donnent d'ailleurs une idée très précise de ce qui nous attend, et le soin apporté aux deux figurines saute aux yeux. Link enfant est représenté assis sur une souche d'arbre, dans sa tenue verte de Kokiri avec sa ceinture tressée, sa grosse boucle argentée et sa sacoche à la taille. La main gauche calée contre la joue et l'air un brin boudeur, il tend la main droite vers Navi, sculptée en résine translucide. La fée reste suspendue au-dessus de sa paume, ce qui donne à l'ensemble une vraie mise en scène plutôt qu'une simple pose figée.
Zelda enfant, elle, répond dans un registre plus solennel. Assise sur un bloc de pierre, elle porte sa robe blanche bordée d'or, son surcot violet brodé de motifs floraux et ses manches bleues frappées de la Triforce, le tout complété par sa coiffe et son diadème doré. Elle serre contre elle l'Ocarina du Temps, bleu profond, et ce détail suffit à raconter toute la scène.

Pendant ce temps, arrive le Golem de Mineru

Bonne nouvelle en revanche pour ceux qui auraient oublié l'info. L'amiibo Golem de Mineru, dévoilé il y a déjà for longtemps du côté de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, sera disponible le 17 septembre. Autant dire dans une poignée de jours.

Une soirée chargée pour les 40 ans

Ces figurines ne sont qu'une pièce d'un programme particulièrement dense depuis le milieu de l'après-midi sur PN. Le morceau de choix des annonces reste évidemment la date de sortie d'Ocarina of Time sur Switch 2 le 5 novembre, précédé le 29 octobre par une superbe Nintendo Switch 2 collector aux couleurs de la Triforce. De quoi occuper sérieusement la fin d'année.
Parmi les autres nouvelles du jours, on a appris que le film s'appellera simplement The Legend of Zelda, que Koji Kondo organise une série de concerts, que les collaborations vont se multiplier, et que Zelda Notes s'ouvre à Ocarina of Time. Même le Nintendo Museum et l'application Nintendo Today se mettent aux couleurs de la saga. Enfin, on célèbre dignement les 40 ans de The Legend of Zelda !

Vous chassez les amiibo pour la collection ou uniquement pour le contenu qu'ils débloquent ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !

Source : Communiqué de presse Nintendo
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