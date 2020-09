News Nvidia

Que signifie le rachat d'ARM pour Nintendo ?

Pour SoftBank, c'est une opération gagnante : le fabricant de processeurs avait été racheté en 2016 pour 31 milliards de dollars. Et depuis, la position d'ARM n'a fait que se renforcer sur des segments de l'électronique desquels Nvidia est quant à lui plutôt absent : on trouve les processeurs ARM chez Apple, Samsung, Qualcomm, tandis que Nvidia a su séduire des sociétés comme Nintendo avec la puce Tegra... qu'ARM avait conçue pour Nvidia !Avec cette vente à 40 milliards de dollars, on voit que la valeur de l'entreprise a nettement augmenté, grâce au positionnement incontournable d'ARM : même Apple pourrait baser ses prochains ordinateurs sur une architecture ARM, c'est dire si tous les regards sont tournés vers cette entreprise britannique.Cette acquisition est une excellente opportunité pour Nvidia de s'imposer sur des segments qui lui échappent, donc. Car si Nvidia a bien le processeur Tegra qui lui permet de se positionner sur les CPU, il lui manque pas mal d'entrées qu'ARM pourrait lui apporter. ARM est aujourd'hui une société qui licensie ses processeurs aux acteurs de l'électronique qui en ont besoin : vu le coût du rachat, on se doute bien que Nvidia ne va pas venir chambouler tout ça, du moins pas dans un premier temps, histoire de ne pas tuer la poule aux oeufs d'or et faire de ce rachat un investissement rentable et utile, créateur de valeur.La bonne nouvelle pour ARM, c'est que Nvidia va continuer à investir au Royaume-Uni, siège historique de l'entreprise, réservant même des fonds pour créer un centre de recherche spécialisé en intelligence artificielle, un gros sujet pour les années à venir dans le secteur des CPU.Nintendo est un client de longue date d'ARM et de NVidia. Plusieurs consoles Nintendo ont été par le passé équipées de puces conçues par ARM, de la Game Boy Advance à... la Switch, puisque le Tegra est un processeur ARM conçu pour NVidia, rappelons-le.Au gré des générations de consoles et des besoins, le fabricant japonais s'est tourné vers l'un ou l'autre : c'est parfois la puissance qui importe, parfois la consommation d'énergie qui devient un facteur-clé de décision, parfois c'est aussi les économies d'échelle à plusieurs années qui motivent.Avec la Switch, Nintendo a choisi de faire confiance à Nvidia, qui lui-même fait confiance à ARM pour imaginer certaines de ses processeurs. Nvidia, c'est une valorisation boursière de 300 milliards de dollars, on peut donc dire que Nvidia a mangé le petit poucet du processeur.On ne dit pas qu'il y aura un avantage NVidia parce qu'ARM et Nvidia sont désormais de la même famille avec ce mariage, mais nul doute que cela va simplifier les relations de pouvoir compter sur des ingénieurs de la maison, que l'on soit côté ARM ou côté Nvidia, pour les futurs besoins des appareils nomades : Nintendo a fait le choix d'une console hybride, et rien ne semble indiquer un changement de cap à moyen-terme en la matière. Notamment avec le développement d'une potentielle Switch Pro , qui devra rester sur les mêmes fondations hardware.Source : TheVerge.com et NintendoLife