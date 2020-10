Cette petite console est lancée le 13 novembre au niveau mondial et peut encore se négocier en précommande à 49,99 €. Si vous l'aviez quelque peu oubliée, Nintendo a diffusé une nouvelle publicité japonaise pour vous rafraichir la mémoire. Aucun intérêt cependant à notre niveau car le contenu reste identique à la publicité que nous connaissons depuis le mois de septembre et que nous rediffusons ci-dessous :



Rappelons pas cette illustration les caractéristiques de ce bel objet collector :





On ne devrait pas tarder à voir débarquer les premières vidéos montrant le déballage de ce produit et les premiers essais.





Rappelons que la boite contient un câble USB-C mais pas de chargeur, vous n'aurez cependant aucun mal à utiliser un chargeur possédant cette connectique, de plus en plus courant sur mobile (et sur votre Nintendo Switch).