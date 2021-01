News Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Switch)

Explorez ensemble un monde amusant avec Super Mario 3D World + Bowser's Fury ! (Nintendo Switch) 13/01/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Parlons de Super Mario 3D World

Parlons de Bowser's Fury

Retour sur le rôle des amiibo

On avoue que Nintendo nous a pris par surprise : on se remettait péniblement de la nouvelle bande-annonce de Super Mario 3D World + Bowser's Fury dévoilée hier que pas plus tard que ce mercredi 13 janvier, une nouvelle bande-annonce, une bande annonce de découverte, nous a permis de découvrir le "monde amusant" à explorer dans le jeu, avec une nouvelle vidéo de plus de 7 minutes.Voici cette bande-annonce, en deux parties, la première revient sur Super Mario 3D World, la seconde sur le contenu complémentaire Bowser's Fury. On revient sur le contenu de la vidéo sous le lecteur ci-dessous :En revoyant les niveaux de Super Mario 3D World et en entendant la bande son, on se dit qu'on est passé vite à l'époque de la Wii U sur ce jeu qui, pourtant, nous laisse encore aujourd'hui un excellent souvenir. La vidéo nous explique d'abord que Mario, en Mario Chat, peut courir, grimper et donner des coups de griffe. Ca, ce n'est pas nouveau, mais bon nombre de joueurs vont découvrir ce titre pour la première fois, compte tenu des chiffres de vente de la Wii U.Super Mario 3D World nous emmène au Royaume des Libella. La caméra nous permet de découvrir le jeu sous différents angles et d'évoluer tout droit, en travers et en hauteur. Quatre personnages seront jouables :- Mario : le personnage le plus équilibré- Luigi : il est capable de sauter très haut- Peach : elle arrive à se maintenir en l'air lors d'un saut- Toad : il sprinte comme personneMario peut se transformer en Mario Chat en ramassant une cloche, un des nouveaux items découverts dans Super Mario 3D World. Un autre nouvel item rappelé dans la vidéo est la cerise, qui permet à Mario de se dédoubler plusieurs fois. Les objets classiques permettent de se transformer en Mario feu ou Mario Tanooki, voire même en Mega Mario. Le Mario Tanooki blanc apparaitra pour vous aider si vous perdez plusieurs fois. Enfin, Mario peut aussi chausser des boites sur la tête ou des patins pour glisser.Super Mario 3D World dispose d'un mode multijoueur qui permet de terminer les niveaux à plusieurs en local ou en ligne, ça c'est nouveau dans cette version Switch, de façon à retrouver ses amis à distance – par les temps qui courent, on prend l'option !On aime bien le mode gadget et inutile "mode photo" : il permet de déplacer l'angle de la caméra, de zoomer, d'appliquer des filtres, et de poser des autocollants collectés dans l'aventure avant de prendre sa photo. Ca a l'air très sympa, inutile mais sympa !A lire aussi : où réserver Super Mario 3d World + Bowser's Fury avec des bonus de précommande Parlons maintenant de Bowser's Fury. On apprend dans la vidéo que l'action se déroule dans un monde ouvert appelé le Lac Saut de Chat, "composé de nombreuses iles". Le but de ce nouveau contenu est de parcourir les iles en compagnie de Bowser Junior, pour récupérer des Astres Félins qui nous aideront à "aider Bowser à retrouver son état normal". C'est vrai qu'il n'avait pas l'air en grande forme, le garçon, quand on l'a découvert en images totalement furieux dans la bande-annonce d'hier !Chacune des iles du Lac Saut de Chat peut être parcourue librement, et regorge de secrets à découvrir. On comprend mieux l'impression de monde Odysseyesque que beaucoup de fans ont compris dès hier (on est parfois un peu long à la détente ici, que voulez-vous). On peut en quelque sorte considérer Bowser's Fury comme un monde supplémentaire de Super Mario Odyssey, ce qui sera sans doute une façon simple pour la plupart des joueurs sur Switch de comprendre la taille de ce contenu additionnel.Bowser Junior sera notre nouveau partenaire et sera là pour nous aider. La vidéo montre qu'un second joueur pourra prendre le contrôle de Junior et nous donner un coup de patte : cela veut donc dire qu'a priori, nous pourrons contrôler Mario ou Bowser en jouant seul, pour lui faire réaliser certaines actions, comme par exemple récupérer un item en repeignant un mur.Pour aller explorer une autre ile, Plessie sera d'un grand secours : en lui sautant sur le dos, nous voilà parti à la conquête d'une nouvelle ile du Lac Saut de Chat. Plessie peut voyager à toute vitesse sur l'eau et sur terre : la vidéo nous montre qu'elle est capable de briser des arbres ou de tuer des ennemis sur son passage... L'occasion peut-être de découvrir des passages secrets.Si la vidéo ne nous dit rien sur les circonstances du drame qui se joue, la voix-off nous explique qu'à un certain moment, "une menace sortira de l'eau". Cette menace n'est autre qu'un Bowser absolument furieux. Et gigantesque. Son souffle de feu dévastateur pourrait être fatal à Mario.On apprend que la confrontation avec Bowser va durer dans le temps, jusqu'à ce que Mario ait collecté suffisamment d'astres félins pour débloquer la Giga Cloche qui va lui permettre de se transformer en Chat Sphinx Géant lui aussi. Un combat de titan que cette séquence de la vidéo nous montre bien : en bas à droite, oui oui, c'est Bowser Junior (qui fait beaucoup moins le malin).On a rappelé hier que les amiibo de Mario Chat et de Peach Chat sortiraient eux aussi le 12 février prochain, en même temps que le jeu. Ces amiibo remplissent chacun une fonction particulière : l'amiibo de Mario Chat permet de récupérer un costume de Mario Chat blanc qui confère l'invincibilité à Mario. Quant à l'amiibo de Peach, il permet d'obtenir un objet aléatoire.Notons que Super Mario 3D World + Bowser's Fury est compatible avec tous les amiibo – c'est le moment d'aller chercher le carton contenant toute votre collection !Faut-il le rappeler : Super Mario 3D World + Bowser's Fury sort le 12 février 2021 exclusivement sur Nintendo Switch.