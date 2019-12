News Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun (Switch)

bahascaux 11 Dec 2019 23h57 Citer

En réalité les 4 ligues et les 10 batailles hebdomadaire, c'est la même chose.

On choisi une des 4 difficulté (ligue) et la musique utilisée est tirée au sort parmi la sélection de 10 musiques de la semaine.



Après je ne sais pas si les rangs sont remis à zéro chaque semaine.



Pour les intéressés, sachez que le niveau des joueurs en ligne est extrêmement élevé vu que la majorité sont japonais, et faire un sans faute ne garanti pas la victoire.