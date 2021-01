News Hardware

Le CES 2021 de Las Vegas était l’occasion de voir les progrès d’une technologie promise à un bal avenir, le Mini LED, une évolution de la technologie traditionnelle de rétroéclairage LED, à ne pas confondre avec les Micro LED, encore plus prometteurs mais dont il faudra encore patienter un peu car leur coût de fabrication reste encore trop élevé pour le moment.





Les Mini LED sont un système d’éclairage LED depuis le fond de l’écran simplement plus précis que ce qui s’est fait jusqu’ici et deux grosses sociétés, TCL et LG, ont rivalisé avec leurs solutions, avec des écrans toujours plus fins. Désormais, l’un et l’autre sont capables de fabriquer des écrans très minces comprenant des dizaines de milliers de mini-LED et des milliers de contrôles de zones de contraste pour une grande luminosité, apportant au final une luminosité bien supérieure à ce que pouvait proposer le traditionnel écran LED (c’est donc intéressant pour l’extérieur) et améliorant l’uniformité de l’éclairage. Globalement pour résumer l’intérêt de cette technologie, on a un excellent rendu des couleurs, des angles de vision, de la luminosité et une excellente réactivité, le tout avec un bon contraste sans atteindre l’OLED et les micro LED. Sa maturité et son coût de production en fait désormais un gros challenger pour des solutions de smartphone premium et futur Ipad, et via les téléviseurs du chinois TCL, fervent promoteur de la technologie.





Si cette technologie nous intéresse tant, c’est que les forums technologiques taiwanais ne parlent ces derniers jours que des partenariats signés entre Nintendo et divers industriels locaux pour réaliser la Switch Pro, rien que cela. Bien évidemment, aucune des compagnies mentionnées ne confirment ces faits, ils reconnaissent juste des contacts et des visites de membres de Nintendo au sein de leurs entreprises.







Nous avons désormais trois nouvelles confirmations que Sharp et Japon Display ne s’occuperont pas de réaliser l’écran de la nouvelle évolution de la Switch, mais qu’il faut creuser du côté des sociétés Yi-Long et Polycom, qui ont remporté une importante commande à destination de Nintendo, concernant la fourniture d’écran mini-LED et tous les composants liés à cette technologie, une première pour des sociétés Taiwanaises dans le marché du jeu vidéo. Yi-Long est d’ailleurs très impliquée dans le domaine de l’affichage des écrans tactiles, détenteur de nombreux brevets.





Cette technologie va permettre de proposer une Switch avec une qualité d’écran sans précédent, améliorant la qualité et la fluidité de la console, tout en réduisant la consommation de la batterie (vous allez pouvoir jouer plus longtemps avant le chargement suivant). Même si ladites compagnies se montrent muettes sur le sujet, tout le matériel serait transformé par Innolux en module et expédié à Nintendo pour ses chaines d’assemblage de la future console.

Cela fait donc beaucoup de signaux concordant en faveur de la présence de la technologie Mini-LED dans la future version de la Nintendo Switch, comme nous l'évoquions dans notre précédent billet au sujet de la Switch Pro , on attend désormais les annonces officielles et le calendrier de sortie.