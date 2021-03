C'est au détour d'une entrevue pour MobileSyrup qu'Hironobu Sakaguchi évoque le travail effectué par Nobuo Uematsu pour le prochain titre du studio Mistwalker à venir sur Apple Arcade, intitulé Fantasian. Il se remémore entre autres son inquiétude envers l'état de santé du compositeur et qu'il craignait qu'il ne puisse pas boucler la bande-son du jeu.Au final, la bande-son de Fantasian est composée de pas moins de 60 pistes audio, et aurait même réussi à faire tirer une larme à Hironobu Sakaguchi, tellement il y a mis "tout son cœur et son âme" à sa composition.Bref résumé de la carrière du compositeur : connu pour ses compositions qu'il a faites pour les 9 premiers épisodes de la série des Final Fantasy, Nobuo Uematsu est surnommé le Beethoven du jeu vidéo. Il aura également collaboré dans d'autres projets pour le compte de Square Enix, auparavant SquareSoft, comme Chrono Trigger et les épisodes X à XII des Final Fantasy, ainsi que pour celui de Mistwalker comme Blue Dragon, Lost Odyssey et The Last Story. Il a également composé quelques pistes individuelles comme le fameux thème principal de Super Smash Bros. Brawl.Source : VGC Crédit photo : compte Twitter officiel de Nobuo Uematsu