News Nintendo Switch (Switch)

Le quotidien économique Nikkei refait parler de lui avec un nouvel article dans lequel l'auteur indique que Nintendo va augmenter la production de Switch à 30 millions de machines cette année fiscale, c'est à dire jusqu'au 31 mars 2022.L'objectif est de répondre à la très forte demande liée aux confinements, et donc au fait que les gens passent beaucoup plus de temps chez eux. Pour y parvenir, Nintendo a contacté tous ses fournisseurs, de façon à augmenter les livraisons, et ainsi la production et donc le nombre de consoles produites.Le journal rappelle aussi que Nintendo va aussi proposer un nouveau modèle de Switch, qui offrira de meilleurs graphismes, un nouveau hardware qui sera la première évolution depuis l'apparition de la Nintendo Switch Lite, qui n'était quant à elle qu'une évolution cosmétique, voire même une régression hardware puisque ce modèle plus petit de Switch ne permettait plus de switcher entre une fonction nomade et une fonction console de salon.L'article, traduit par NintendoLife (voir source), explique :Le fait que Nintendo entende vendre 30 millions de Switch est déjà une sacrée information qui nous tombe dessus ce week-end : alors que la console a entamé sa 5e année d'existence, la console est sortie le 2 mars 2017, les ventes sont toujours aussi bonnes, portées par la situation sanitaire mondiale et un excellent catalogue avec des jeux qui se vendent toujours très bien plusieurs années après, Animal Crossing: New Horizons n'étant que le petit dernier de cette lignée.Est-ce que Nintendo aura toutes les cartes en main pour nous parler de la Switch Pro à l'E3 2021 qui se déroulera le mois prochain et au cours duquel Nintendo nous promet déjà des surprises ? Impossible de le confirmer aujourd'hui, la firme préférant plutôt choisir un moment plus opportun pour communiquer sur une nouvelle déclinaison hardware : la Switch Lite, par exemple, n'avait été annoncée que quelques semaines avant sa sortie, histoire de ne pas trop perturber les projets d'achat du public trop longtemps à l'avance.Source : NintendoLife