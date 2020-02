News The Wonderful 101 (Switch)

Certains joueurs ont pu être surpris d'apprendre que PlatinumGames allait produire, en plus de la version Switch, des versions de The Wonderful 101 Remastered sur d'autres supports.Le point le plus étonnant est peut-être que Nintendo ne se soit pas opposé à cette infidélité.Interrogé sur ce point par 4Gamer dans une interview traduite par Siliconera, Atsushi Inaba, directeur de PlatinumGames, a fourni quelques explications. Étonnamment, Nintendo ne s'est pas déclaré opposé à voir le titre édité sur d'autres machines, ce qui a ouvert la porte à une sortie sur PS4 et Steam via un crowdfunding. Ce dernier a d'ailleurs atteint les objectifs de financement qui avaient été fixés.Il faut aussi savoir que The Wonderful 101 était à l'origine un titre secondaire sorti sur Wii U et que son adaptation sur d'autres supports était totalement dépendante du bon vouloir de Nintendo d'autoriser, ou pas, de telles adaptations.Le directeur de PlatinumGames a également précisé dans une autre interview qu'Astral Chain était dans la même situation que The Wonderful 101 et que Nintendo, en tant que détenteur des droits d'édition, aurait toujours le dernier mot pour une adaptation sur d'autres machines.Source: Siliconera