Nintendo Today s'offre une mise à jour du thème Zelda entre autres choses

Le Nintendo Direct de ce jour a été riche en information et une fois n'est pas coutume, Nintendo use des différentes cordes à son arc pour fêter un évènement. Elle aurait tord de s'en priver, non ? Dans cet article nous allons voir plus en détails ce qui a été annoncé autour de l'application d'actualités Nintendo Today !





Pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, Nintendo Today est une application permettant à Nintendo de pousser de l'information au quotidien à ses fans. On est loin d'un site d'actualité, mais cela permet de partager chaque jour des illustrations, croquis préparatoires pour les concepts d'un jeu ou autre. nous avons parfois aussi des vidéos de l'enregistrement musical pour tel thème.C'est aussi par ce biais que Nintendo marque parfois le coup avec la révélation d'un Nintendo Direct à venir.





La première information partagée est une mise à jour du calendrier d'animation joué quotidiennement. Cela lui apportera donc de la nouveauté bienvenue dès demain !

Autre confirmation, il faut s'attendre à ce que de nouvelles informations au sujet du film The Legend of Zelda, qui s'intitule donc ainsi , y soient publiées au compte goutte. Enfin, à la manière de ce qui avait été réalisé pour le film Super Mario Galaxy, il sera possible de collectionner des cartes The Legend of Zelda à raison d'une par jour à partir de demain. le nombre de cartes à collectionner n'est pas encore connu mais d'après la première illustration, il devrait y en avoir au moins une quatorzaine.



