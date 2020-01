News Nintendo Switch (Switch)

Il n'y a absolument aucun doute en mon esprit que Nintendo lancera une Switch Pro en 2020, à mon avis à 399 $. Plus spécialement, je prédis le support de la 4K, des cartouches d'une plus grande capacité, et bien sûr des composants plus puissants. Je pense également que la machine sortira après les vacances d'été pour contrer les sorties de la PS5 et de la prochaine génération de Xbox dans l'année, avec en parallèle le lancement d'un jeu première partie qui fasse vendre des machines.

L'histoire d'amour entre Microsoft et Nintendo devrait continuer, avec plus de gros jeux Xbox atterrissant sur Switch. Je suis sceptique sur l'arrivée de xCloud sur une console Nintendo en 2020, par contre.

La Nintendo Switch Pro est un supposé nouveau modèle de Nintendo Switch dont on parle depuis plusieurs mois. Mais alors que Nintendo a lancé un nouveau modèle avec une capacité de batterie plus forte puis la Nintendo Switch Lite, les chances de voir sortir un autre modèle dans le courant de l'année 2019 se sont fortement réduites. Mais le passage au 1e janvier remet les compteurs à zéro, et un analyste remet la Nintendo Switch Pro sur le tapis en ce début d'année.En effet, c'est Serkan Toto, un analyste du secteur dont on reprend régulièrement les commentaires dans les actualités concernant Nintendo, qui n'a pas perdu de vue la possible sortie d'une Nintendo Switch Pro.Il explique :C'est vrai que la Switch a eu la chance, ces 3 dernières années (eh oui, on fêtera déjà les 3 ans de la console le 3 mars prochain !), de pouvoir évoluer dans un secteur mûr, avec des consoles présentes depuis longtemps. Les nouvelles générations de consoles, avec des capacités techniques incroyables, vont rebattre les cartes et on ne peut pas exclure que les consommateurs privilégient des consoles plus performantes à la Nintendo Switch, à la fin de l'année : la sortie d'une Nintendo Switch Pro pourrait être une réponse honnête de la part de Nintendo, même si cela complique la gestion du catalogue avec des jeux qui pourraient être optimisés pour la Nintendo Switch Pro, faisant de la Nintendo Switch actuelle une console beaucoup moins attractive.Serkan Toto pense par ailleurs que nous verrons en 2020 d'autres résultats du rapprochement entre Microsoft et Nintendo , un sujet qu'on adore à PN depuis quelques mois ! Il prédit :Alors que les consommateurs ont plébiscité la Nintendo Switch en 2019, la perspective d'une évolution de la console en 2020 doit-elle pour autant nous inquiéter ? Si vous faites partie des acquéreurs de la Switch en 2019, auriez-vous envie de changer de machine dès 2020 et le cas échéant, est-ce forcément la Switch que vous choisiriez dans un contexte concurrentiel renouvelé ? N'hésitez pas à nous confier vos sentiments en commentaire !Source : Gamesindustry