News Nintendo Switch (Switch)

Oui, je sais, je sais... Je prédis une machine boostée à la 4K pour la prochaine année fiscale de Nintendo (NDLR : entre le 1e avril 2021 et le 31 mars 2022). Et tenons-nous le pour dit : "Switch", c'est juste un mot.

L'an dernier je n'étais pas convaincu qu'il y aurait un nouveau modèle de Switch en 2020, mais cela fait désormais plus de sens, d'un point de vue commercial, pour une version à jour en 2021. J'ai actuellement une évolution de la Switch dans mes prévisions pour 2021.

Le site GamesIndustry a demandé un son panel d'analystes de lui faire part de leurs prédictions pour 2021. Et après des mois de rumeurs sur la Nintendo Switch Pro , ces analystes remettent ça dès ce début d'année en nous confirmant que 2021 devrait être une grosse année pour Nintendo.Début 2020, Serkan Toto prédisait la sortie de la Switch Pro en 2020. Cela n'arrivera pas, mais Serkan remet ça pour 2021 :Cette année, Serkan Toto n'est pas seul, il est rejoint par Piers Harding-Rolls, du cabinet Ampere Analysis, qui explique :Cet article promet également une grande année pour la Switch en général, qui devrait rester la console numéro 1 durant toute l'année, faisait face avec force et courage aux nouvelles consoles concurrentes qui néanmoins devraient se vendre à plusieurs millions d'exemplaires chacune également. Bref, l'année 2021 devrait être excellente pour le secteur du jeu vidéo, et on va suivre tout cela avec attention.Source : GamesIndustry