Nintendo Switch Online : No Man's Sky jouable gratuitement du 20 au 26 août

No Man's Sky - 10th Anniversary Trailer - Nintendo Switch 2 Retrouvez la vidéo sur YouTube

No Man's Sky fête en 2026 son dixième anniversaire et après un lancement mouvementé, le jeu a gagné en popularité au fil des années grâce notamment au nouveau contenu ajouté en parallèle de réelles améliorations.Pour fêter cet anniversaire, les abonnés au service de jeu en ligne de la Nintendo Switch pourront jouer gratuitement au jeu, dès ce jeudi 20 août et jusqu'au mercredi 26 aout. En effet, Nintendo a annoncé qu'il s'agissait du prochain "Jeu à l'essai" :Les abonnés au Nintendo Switch Online (sur Switch et Switch 2) peuvent donc télécharger dès à présent le jeu avant de pouvoir y jouer gratuitement et ainsi rejoindre les milliers d'autres joueurs dans un univers généré de façon procédurale.Au bout de cette semaine de jeu, il vous sera possible d'acheter le jeu sur le Nintendo eShop. Actuellement vendu au prix de 49,99 euros, il est régulièrement proposé en promotion au prix de 19,99 euros !