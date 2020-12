News Nintendo Switch Online

5 more titles are coming to the #SNES & #NES – #NintendoSwitchOnline collection on 12/18!



Super NES – Nintendo Switch Online:

- Donkey Kong Country 3: Dixie Kong’s Double Trouble!

- The Ignition Factor

- SUPER VALIS IV

- Tuff E Nuff



NES – Nintendo Switch Online:

- Nightshade pic.twitter.com/GkuSjTO9Xe Nintendo of America (@NintendoAmerica) December 15, 2020

4 jeux Super Nintendo

Donkey Kong Country 3

The Ignition Factor

Super Valis IV

Tuff E Nuff

Un jeu NES : Nightshade

De nouveaux titres vont être ajoutés au service de console virtuelle proposé aux abonnés Nintendo Switch Line, avec 4 jeux Super Nintendo (Donkey Kong Country 3, The Ignition Factor, Super Valis IV et Tuff E Nuff) et un jeu NES (Nightshade). Ces titres au délicieux goût rétro arriveront dans le catalogue des deux applications le vendredi 18 décembre 2020.Ce sont en effet pas moins de quatre titres que Nintendo va ajouter au catalogue de jeux Super Nintendo, parmi lesquels le très célèbre Donkey Kong Country 3 de Rare, sorti initialement en 1996. Voici quelques précisions sur chacun de ces titres, que les abonnés NSO vont pouvoir découvrir dans l'application dédiée.Le jeu de Rare paru en 1996 nous propose d'aider Dixie Kong à retrouver Donkey Kong et Diddy Kong, qui sont portés disparus. Dans les 40 niveaux du jeu, DKC3 permet de jouer seul, à deux en coopération ou alors en mode Vs, en profitant des habilités de chacun des deux personnages proposés, Dixie Kong et Kiddy Kong.Sorti en 1994 et édité par Jaleco, The Ignition Factor est un jeu qui nous plonge au coeur des flammes, puisque l'on y incarne un sapeur-pompier qui doit sauver des vies à travers des niveaux tels que des gratte-ciels ou des usines en flammes.Super Valis IV est sorti en 1992, édité par Telenet Japan, est un jeu de plate-forme action dans lequel on incarne Lena, qui se caractérise par le fait que plus on tarde à traverser un niveau, et plus son boss de fin sera coriace.Lui aussi édité par Jaleco et sorti sur SNES en 1993, Tuff E Nuff s'appelait Dead Dance au Japon et est un jeu d'action dans lequel nos attaques spéciales gagnent en force en fonction du nombre d'ennemis qu'on arrive à éliminer.Un seul jeu sera ajouté à cette occasion au catalogue, il s'agit de Nightshade, un jeu Beam Software sorti en 1992 dans lequel on incarne Mark Gray, dernier rempart contre la pègre qui infeste Metro City. Avec son mélange de point'n click et d'action, voilà un jeu délicieusement rétro qu'on sera ravi de découvrir vendredi.En effet, rendez-vous est pris vendredi 18 décembre 2020 pour découvrir ces 5 titres, ajoutés pour la grande majorité au catalogue SNES, et pour l'un d'eux au catalogue NES.