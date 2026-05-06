Nintendo Store : les frais de port évoluent, à l'avantage des abonnés Switch Online
La boutique européenne de Nintendo revoit sa grille de livraison. Les abonnés Nintendo Switch Online s'en sortent gagnants, mais les autres comptes voient au contraire l'addition grimper.News
- Nintendo revoit les frais de livraison de son Nintendo Store en Europe, avec une grille différente selon que l'on est abonné à Nintendo Switch Online ou non.
- Les abonnés NSO bénéficient désormais de la livraison standard gratuite dès 1 €, soit sur quasiment toutes leurs commandes.
- Pour les comptes sans abonnement, la livraison standard coûte 5,99 € et n'est gratuite qu'à partir de 219,99 €, contre 24,99 € auparavant.
- Les frais express passent de 4,99 € à 8,99 €, et les précommandes à partir de 49,99 € sont livrées gratuitement.
Nintendo a revu la grille des frais de livraison de son Nintendo Store en Europe, et le changement mérite qu'on s'y penche, car il ne joue pas dans le même sens pour tout le monde. Là où l'ancienne grille appliquait les mêmes tarifs à tous, la nouvelle distingue désormais les abonnés Nintendo Switch Online des autres comptes.
À compter d'aujourd'hui, nous modifions les frais de livraison sur le Nintendo Store. La livraison standard est gratuite pour les abonnés payants Nintendo Switch Online pour toute commande supérieure à 1 € / CHF 1.— Nintendo Store France (@NintendoStoreFR) July 8, 2026
Pour en savoir plus : https://t.co/coB4kAIyyM
Les abonnés Switch Online gagnantsBonne nouvelle si vous payez déjà un abonnement NSO : la livraison standard, en 3 à 4 jours ouvrables, devient gratuite dès 1 € d'achat. Autrement dit, elle est offerte sur pratiquement toutes vos commandes. Un vrai plus sur les petits achats, là où il fallait auparavant atteindre 24,99 € pour ne rien payer, ou s'acquitter de 2,99 € de frais.
Une addition désormais plus salée pour les autresLe revers de la médaille concerne les comptes sans abonnement et les comptes invités. Pour eux, la livraison standard coûte désormais 5,99 €, et n'est gratuite qu'à partir de 219,99 € de commande. Un seuil qui explose par rapport aux 24,99 € en vigueur jusqu'ici : concrètement, une commande de jeu ou d'amiibo à une quarantaine d'euros, jusqu'ici livrée gratuitement, se verra désormais facturer 5,99 € de port.
La livraison express, en 1 à 2 jours, grimpe elle aussi pour tout le monde, passant de 4,99 € à 8,99 €. Elle reste gratuite à partir de 219,99 € pour les abonnés. Seule éclaircie commune à tous : les précommandes sont livrées gratuitement dès 49,99 € d'achat. Les prix suisses suivent la même logique en francs, avec une livraison standard à CHF 5.90 et l'express à CHF 8.90.
ajout de nouveaux jeux aux consoles Nintendo Classics par exemple comme ce matin encore. Reste que pour une bonne partie des fans, déjà abonnés au NSO, la note sur les petits achats s'allègera bel et bien.
Et vous, êtes-vous abonné au Nintendo Switch Online, et commandez-vous régulièrement sur le Nintendo Store ? Ce changement va-t-il peser sur vos achats ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Source : Nintendo
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