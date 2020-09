News Nintendo

Vendre autant de consoles, avoir des fans prêts à faire la queue devant les magasins pour décrocher une nouvelle console ou le dernier jeu, une fidélité pendant des dizaines d'années avec des IP faisant partie du patrimoine populaire, pas de doute, entre Nintendo et son public il y a quelque chose de particulier.

Big N a su avec le temps faire résonner sa petite mélodie propre au sein du marché du jeu vidéo et même si les fans l'ont tancé parfois sur certains choix techniques ou stratégiques, ils sont restés fidèles dans le temps et continuent à suivre l'actualité Nintendo. La Switch a permis ce cross-over, entre les fans de la première heure, les nouveaux, ceux de retour et ceux n'ayant jamais quitté le navire. Une aura particulière dont Nintendo est bien consciente que pour continuer à la mériter, il lui faut poursuivre dans sa démarche, il lui faut proposer de nouveaux produits innovants, étonnants, accessibles financièrement et s'adressant à toutes les catégories de personnes.



Partager des expériences communes au sein de sa famille et avec ses amis, le bouche à oreille qui permet aux produits de Nintendo de gagner en audience sans avoir besoin de faire un matraquage publicitaire, c'est une des forces de Nintendo avec le temps. Même si on ne joue pas vraiment, on connaît Mario de nom et on a une image plus que positive et bienveillante de ce personnage.Dans le passé, Nintendo a su proposer des produits ciblés pour chaque tranche d'âge, pour le public masculin et féminin. Des titres qui se sont vendus par millions à l'époque de la Wii, console qui reste encore championne toute catégorie des ventes de l'écurie.

Des titres qui font partie des best-sellers du marché du jeu-vidéo et que nombreux d'entre nous, y compris vous cher lecteur (et lectrice), gardons précieusement et ressortons à l'occasion (le confinement a remis au goût du jour la Wii Balance board pour tout ceux qui n'arrivaient pas à obtenir leur Ring Fit Adventure).

C'est une stratégie que Nintendo maintient de nos jours avec la Nintendo Switch. Entre les ressorties de franchises comme le Programme d’entraînement cérébral du Dr Kawashima pour Nintendo Switch, le Ring Fit Adventure étonnant qui a su attirer le public, le Nintendo Labo avec ses réalisations en carton qui ont marqué les esprits (un peu moins pour le casque virtuel au potentiel trop limité pour l'envisager plus de 20 minutes de jeu), le potentiel des Joy-Con avec 1-2 Switch et de nouvelles aventures programmés, les joueurs possesseurs de Switch vont être chouchoutés pendant ces prochains mois (la Covid-19 ayant quelque peu perturbé ce bel édifice, les nouvelles cartouches commençant à être tout juste visibles).

Une année 2021 qui s'annonce riche en jeux

Le président de Nintendo l'a confirmé, plusieurs titres non dévoilés sont en cours de développement pour la Nintendo Switch, pour l'année 2021 et au-delà. Sans les énumérer, et sans revenir sur Breath of the Wild 2, Metroid Prime 4 et Bayonetta 3, il est bon de se dire que du sang neuf va arriver. Des titres que l'on attend ainsi parallèlement au lancement d'une nouvelle déclinaison de la console, plus puissante, et des développeurs tiers et indépendants qui vont continuer à nourrir la console par des portages et peut-être quelques exclusivités temporaires ou spécifiques.





Cette fameuse nouvelle console pro ou 4k est le signe d'une continuité. Elle ne devrait pas laisser sur le carreau les nombreux produits déjà sortis (merci la compatibilité) et ne faire se sentir floué les déjà quelques 66 millions possesseurs de consoles à travers le monde. Une évolution de puissance est inévitable, mais l'optimisation devrait permettre encore à de nombreux joueurs de profiter de la plupart des sorties, jusqu'à l'horizon 2023 et un peu plus.





Nintendo confirme que la durée de vie de Switch sera longue, le cycle de 7 ans prévu initialement et toujours maintenu, l'emmènera à être un acteur majeur du marché au moins jusqu'à cette date de 2023, les quelques grosses IP fortes devant sortir d'ici-là permettront de faire patienter le public.





Au delà de 2023, tout va dépendre des options mises en place par Nintendo. Entre les comptes Nintendo et l'ajout de services utiles, la suite des aventures de Nintendo sur le marché des consoles conservera la même philosophie que celle du passé.







Pour y parvenir, faire connaître ses IP dans tous les domaines Si les jeux réalisés et produits par Nintendo se sont bien vendus, c'est que leur gameplay était de qualité, surprenant et pertinent. Tous les efforts d'investissement au niveau de la technologie restent orientés vers cette maxime : il faut que tout ce que Nintendo crée soit source de fun. En dérivant des technologies éprouvés pour les utiliser dans un cadre inédit, en réfléchissant au choix de nouvelles technologies pouvant apporter un vrai plus dans les loisirs ou dans un certain bien-être (même si on ne sait pas trop où Nintendo en est avec sa démarche autour de la santé), les prochains projets Nintendo devront être source de plaisir.

Nintendo c'est fun ! Ce message, il faut le faire découvrir par les jeux et attirer de nouveaux consommateurs qui n'ont pas encore de consoles. Ces dernières années, Nintendo a signé de nombreux partenariats, dans des domaines très différents. Au niveau merchandising, les vêtements et accessoires de sport ont eu le vent en poupe : Uniqlo, Puma, ne sont que les derniers exemples de mode Nintendo transposée dans le vestimentaire, donnant une image branchée et toujours bien dans le vent de la marque et de ses célèbres IP. Mario, Link, Zelda et Kirby n'ont jamais été autant à la mode, et ont pris un bon coup de jeune !

Du côté des surprises de ces derniers mois, nous avons eu le gros coup avec LEGO. Entre une gamme de produits dédiés à Mario( interactif) et la superbe reproduction de la NES en briques, les réalisations du partenariat Nintendo/LEGO ne sont pas passées inaperçues auprès du public mais aussi de la presse générale.

Tous ces partenariats doivent permettre une visibilité continue de la marque Nintendo devant les yeux de sa clientèle et des autres potentiels acheteurs. Même si les campagnes de publicité numérique ont fait leur effet, désormais Nintendo est visible dans d'autres magasins mais aussi dans ses propres magasins physiques, qui commencent à se déployer dans certains lieux stratégiques. Après la boutique de New York, le store en Israël et dans l'aéroport de Singapour, c'est la boutique Nintendo de Tokyo qui fait régulièrement parler d'elle. Les cafés Kirby ont apporté une reconnaissance à la marque, toutes ces petites créations exclusifs contribuent à fidéliser les fans, à attirer les curieux, les connaisseurs, les achats coup de cœur, et à caresser dans le sens du poil de nombreux collectionneurs. Porter du Nintendo, manger dans des assiettes Nintendo, avoir des produits un peu plus luxueux Nintendo, c'est désormais une réalité. Nintendo pioche à la fois dans le savoir-faire d'Apple et de Disney, pour rendre son image branchée et populaire sur la durée.



Puisque l'on parle de Disney, un parallèle intéressant commence à se mettre en place. Disney, c'est le cinéma et les films d'animation notamment. Après un mauvais démarrage suite à une aventure Mario pas suffisamment maîtrisée (vous avez vu, on est gentil aujourd'hui pour dire que de cette œuvre devenue culte, il n'y a pas grand chose de bien à retenir), Nintendo tente à nouveau l'expérience avec un nouveau film, animé, mettant en star Mario, un projet couvé par Miyamoto et le président d'illumination en la personne de Chris Meledandri. Un studio bien connu avec son carton "les Minions" et sa trilogie "Moi, Moche et Méchant".

Si le film sortira sur les écrans (si tout se passe bien et si les cinémas peuvent encore se le permettre) courant 2022, sous la houlette de Universal Picture, et si le résultat est réussi, d'autres IP pourraient suivre par la suite. Mais le secteur du cinéma ne sera pas le seul à faire connaître les franchises Nintendo, et c'est du côté des parcs d'attractions, avec le Super Nintendo World, que la marque Nintendo va désormais briller, au sein d'attractions méticuleusement réfléchies.

Comme nous pouvons le voir, les IP Nintendo s'ouvrent et se font connaître par divers moyens, les projets évoqués dans le passé se mettent en place efficacement et commencent désormais a être bien visibles.

Le marché du mobile qui continue sa progression

Même si on pouvait en espérer un peu plus, Nintendo a réussi son entrée sur ce marché, avec des produits ayant une durée de vie longue. Pocket Camp, Mario Kart Tour ont attiré un public important (sans toutefois apporter beaucoup de retombées financières). Mais le message est bon : on peut jouer à des titres Nintendo gratuitement, pendant des années (via le renouvellement des événements). Même si des achats intégrés permettent d'obtenir quelques avantages, il est tout à fait possible de s'en passer et de jouer pleinement sans dépenser un sou (il suffit de nous suivre dans nos rendez-vous autour de Pocket Camp).







La période de confinement est d'ailleurs riche d'enseignement. Si cela a eu un impact non négligeable sur le bond du Nintendo eShop, les titres Nintendo sur mobile ont également bien profité de cette période. A ce jour, Nintendo compte 650 millions de téléchargements de ses jeux sur mobile.

Des titres dont l'objectif est simple : se familiariser avec certaines IP de Nintendo, les aimer et avoir envie de découvrir leurs aventures sur console. C'est un objectif stratégique : peu importe que les ventes et les retombées financières du strict marché mobile ne soient pas si importantes, cela doit permettre de vendre des consoles et des jeux derrière. Et accessoirement, cela coupe le pied à tous les projets clones qui commençaient à pulluler sur les plateformes iOS et Google Play.



Toute cette dynamique n'a qu'un but : faire venir le public sur les consoles Nintendo, donner de la visibilité à l'ensemble des franchises pour qu'elles s'installent durablement dans l'imaginaire populaire. Une politique de fidélisation qui a fait ses preuves depuis 35 ans. Toute cette dynamique n'a qu'un but : faire venir le public sur les consoles Nintendo, donner de la visibilité à l'ensemble des franchises pour qu'elles s'installent durablement dans l'imaginaire populaire. Une politique de fidélisation qui a fait ses preuves depuis 35 ans.





Aujourd'hui, c'est déjà demain

Le président de Nintendo en ce jour fait le lien entre le passé, le présent et le futur. Un client Nintendo retrouvera ses marques et les philosophies seront maintenues, quelque soit le virage technologique pris à l'avenir. Les nombreuses créations passées auront des successeurs et nous pourrons continuer à découvrir de nouvelles surprises au sein de nos colonnes PN.



Mais le plus beau signal, c'est bien de montrer que l'après Switch, celui à compter de 2023 est programmé, qu'il maintiendra les comptes Nintendo actif et permettra à tout à chacun de prolonger son expérience de jeu dans la continuité. Parler clairement d'une nouvelle génération de console, c'était le cadeau du jour, même s'il va falloir se montrer patient. Profitons déjà bien de notre Switch actuelle, standard ou light, et dans les prochains mois de la plus que probable version rehaussée. Avec tout ce qui existe sur l'eShop et dans les linéaires, vous avez bien quelques années complètes de jeux à faire, en plus de redécorer votre garde-robe et votre intérieur avec les produits dérivés Nintendo.