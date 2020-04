Ah les cartes amiibo d'Animal Crossing ! Lancées lors de l'épisode Happy Home Designer sur 3DS, les cartes ont rapidement inondées les linéaires des boutiques à l'époque, avec 4 séries (et donc 4 classeurs) pour ranger précieusement 400 cartes en tout (et encore il faut rajouter la série spéciale "Série Animal Crossing: New Leaf - Welcome amiibo" ainsi que la série Sanrio Hello Kitty). Autant dire une ruine à l'époque déjà, car pour obtenir l'ensemble des cartes, il fallait bien évidemment faire avec les multiples doublons car nous ne pouvions pas savoir quelles cartes se trouvaient à l'intérieur du pack. Nous avions à l'époque au niveau de notre forum ouvert une bourse d'échange pour aider les personnes le désirant à compléter leurs collections.





Si personnellement nous avons surtout investi dans les deux premières séries, fait l'impasse de la 3e et pris juste quelques cartes de la 4e série, il faut le reconnaître qu'avec la sortie de New Horizons, ses cartes, qui végétaient dans les classeurs sans être touchées depuis belle lurette, ont repris des couleurs. Avec nos juniors souhaitant chacun inviter un animal en particulier, nous avons fait un tri et le triste constat : leurs personnages préférés ne sont pas dans leurs collections. Et un petit tour sur eBay ou même LeBonCoin a vite refroidi les ardeurs d'acheter quelques cartes complémentaires au regard des tarifs délirants pratiqués.





Snif, lui on ne l'aura pas pour le moment !

Heureusement, Nintendo ne souhaite pas maintenir cette vague spéculative autour des cartes amiibo et va agir comme elle avait fait avec les amiibo Zelda et d'autres plus rares : un réassort. Cet approvisionnement va d'abord commencer au Japon (pour le reste des territoires, on va attendre sagement un retour au calme après l'épidémie de Covid-19).







Les quatre séries et le pack New Leaf - Welcome amiibo seront de retour, seul le pack Sanrio sera absent (et restera collector, il n'est pas pris semble-t-il au niveau de New Horizons pour le moment). Rappelons qu'une fois la carte scannée, les joueurs peuvent placer leur personnage dans des séances de photos créatives et un poster du personnage peut également être commandé auprès de la Boutique de Tom Nook. Certes pour le moment, toutes les cartes ne sont pas encore compatibles, mais Nintendo a indiqué que les futurs mises à jour permettront d'ajouter la prise en charge de nombreux villageois supplémentaires. Bref, comme d'habitude, attrapez-les tous !