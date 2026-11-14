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Nintendo Music Disponible sur mobile depuis le 31/10/2024
News Nintendo Music (mobile)

Nintendo Music accueille les 77 musiques de Pikmin Bloom

Pour ses cinq ans, Pikmin Bloom s'invite sur Nintendo Music avec 77 morceaux. Nos balades quotidiennes ont enfin leur bande-son officielle, casque sur les oreilles !

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Résumé de cette actualité en trois points :
  • Pour les 5 ans du jeu, la bande-son de Pikmin Bloom est disponible sur Nintendo Music
    77 morceaux ont été ajoutés, soit près de deux heures d'écoute.
  • Parmi eux, les thèmes du quotidien (jardin, plantation de fleurs, expéditions, Party Walk) ainsi que les arrangements d'Halloween et des 3e et 4e anniversaires.

Si vous faites partie de ceux qui ont la petite musique du jardin Pikmin qui tourne en boucle dans la tête après la petite marche du jour, on a une jolie nouvelle à vous partager : la bande-son de Pikmin Bloom a fait son entrée sur Nintendo Music cette semaine, avec 77 morceaux . Cela représente près de deux heures de musique à découvrir dans l'application de streaming musicale officielle de Nintendo.
Ce timing n'a rien d'un hasard. L'ajout a eu lieu le jour même de la sortie de Pikmin 4 - Nintendo Switch 2 Edition + Académie Dandori, mais aussi en plein mois d'anniversaire pour l'appli, disponible depuis cinq ans déjà. C'est une jolie façon pour Nintendo de chouchouter ses petits êtres feuillus en cette fin d'année, il n'y a pas si longtemos, Shigeru Miyamoto a fait du 1er novembre le Pikmin Day !

Du jardin aux 10 000 pas, tout y est

On retrouve dans cette liste de thèmes tout ce qui fait nos sessions quotidiennes dans le jeu : l'écran d'accueil, le jardin Pikmin, la plantation de fleurs, les expéditions, les combats de champignons ou encore le récapitulatif de la journée. Ce dernier a même droit à sa variante quand on atteint les 10 000 pas (oui, l'effort méritait bien sa petite fanfare et on vous avoue qu'on ne l'entend pas très souvent de notre côté !). A retrouver et découvrir aussi : les thèmes de la Party Walk, des défis hebdomadaires et de l'essayage de tenues Mii.
En bonus et non des moindres, l'application nous permet aussi de retrouver les arrangements saisonniers qui n'apparaissaient en jeu que le temps d'un événement : les thèmes d'Halloween et ceux des 3e et 4e anniversaires.

Côté composition, c'est Masato Kouda qui tient la baguette, un habitué de la série puisqu'il cosignait déjà la musique de Hey! Pikmin. Pour rappel, Pikmin 4 était déjà disponible sur le service, et le tout premier Pikmin l'a rejoint en mai dernier : la famille musicale s'agrandit gentiment !

Et si on marchait ensemble ?

De notre côté, impossible de bouder notre plaisir : votre serviteur lance Pikmin Bloom tous les jours, et ses Pikmin l'accompagnent dans chacune de ses balades. Si vous voulez qu'on marche virtuellement ensemble, voici mon code ami : 0004 1473 4566. N'hésitez pas à m'envoyer une demande via l'application, et on plantera des fleurs ou combattrra des champignons à plusieurs !
On rappellera simplement que Nintendo Music est réservée aux membres du Nintendo Switch Online, sans surcoût, sur iOS, Android ou depuis un navigateur web. Allez-vous glisser la musique du jardin Pikmin dans votre playlist de marche ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !

Sources : NintendoLife, My Nintendo News
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