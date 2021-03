News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Et hop, le dernier Nintendo Minute de la semaine est en ligne et se focalise sur Animal Crossing: New Horizons. Encore ? Attention, cette fois c'est pour parler des éléments de Super Mario Bros qui sont apparus ces derniers jours.





Dans la vidéo d'aujourd'hui, Kit et Krysta construisent un parcours et font la course pour voir qui arrivera le plus vite au poteau d'arrivée. Une petite vidéo détente pour clore cette soirée, en vous donnant rendez-vous dès demain pour de nouvelles informations. Bonne soirée et bon visionnage.