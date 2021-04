Régulièrement soldés, les différents kits du Nintendo Labo commencent à disparaître des linéaires pour ne plus être remplacés. Une idée assez intelligente à la base pour réutiliser un matériau peu cher pour en faire des périphériques de jeux vidéo. Hélas, le constat est amer sur la durée. Outre des périphériques bien encombrants pour certaines d'entre eux et des élastiques assez fragiles qui vieillissent mal, même en prenant soin de ces réalisations emballés dans des caisses, Nintendo n'a pas su proposer des jeux suffisamment convaincant sur la durée pour tenir en haleine les joueurs et les récompenser de leurs longs temps de montage. Hormis des bouts d'essai, aucun véritable jeu n'a accompagné la sortie des différentes boites ultérieurement. On aurait pu espérer ainsi jouer avec Mario Kart 8 Deluxe notamment avec son mode VR, mais la compatibilité n'arriva malheureusement jamais.

Maintenant, après la sortie de 4 kits qui prennent un peu la poussière et beaucoup de place (tout le monde ne s'improvise pas créateur de petits jeux vidéo du jour au lendemain malgré les efforts de Nintendo pour pousser les plus créatifs d'entre nous à partager leur création), la franchise Nintendo Labo ne fait plus guère parler d'elle. Les quelques essais de prise en compte des guidons et volants dans certains jeux de courses développés par les studios indépendants sont très rares et le casque VR, par ses limitations techniques, ne permet guère de faire quelque chose de très exploitable au delà de quelques minutes de jeux. Il suffit de lancer Breath of The Wild en mode VR pour rapidement se rendre compte qu'on préfère stopper le malaise visuelle pour profiter à nouveau des graphismes du jeu en vision classique.

Si le Nintendo Labo semble sombrer vers une retraite bien méritée et s'ajouter au coup de buzz sans lendemain (malgré un concept génial), une rumeur est apparue ces dernières heures, évoquant une ultime utilisation du mode VR au sein du jeu New Pokémon Snap. Prendre des photos de Pokémon, en ayant ce rendu 3D certes sommaire, peut effectivement être une bonne idée qui prolongerait l'esprit du jeu. Information à prendre cependant avec des pincettes pour le moment et rien ne dit que l'option serait intégrée dès la sortie du jeu de New Pokémon Snap le 30 avril.





Ce n'est clairement pas la première fois que le nom de Pokémon Snap est accolé à celui du casque VR du Nintendo Labo (à vrai dire, on le voit une fois par an). Mais entre son appareil photo en carton et le casque VR, il y a une carte intéressante à jouer. De quoi dépasser les efforts de certains joueurs qui utilisent l'émulation par RetroArch du Pokémon Snap d'origine pour utiliser leur casque VR du Nintendo Labo avec ce jeu.





