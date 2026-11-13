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Nintendo aux Galeries Lafayette Champs Elysées à Paris : c'est parti !
Ca y est : les Galeries Lafayette Champs-Elysées se sont mises aux couleurs de Super Mario depuis ce 13 novembre, et Kirbyspower s'est empressé de nous envoyer ses plus belles photos !News
L'essentiel de cette actualité en lignes :
Une magnifique expérience attend les fans de Nintendo de passage à Paris à compter d'aujourd'hui. Comme on le racontait dans cette news, Big N s'est associé aux Galeries Lafayette Champs-Elysées pour un Noël très Nintendo !
L'espace, bien que somme toute assez réduit, nous plonge dans l'univers de Super Mario avec des espaces décoratifs qui permettront aussi de faire le plein de produits dérivés rarement disponibles dans le commerce en France : outre les très classiques mugs et bouteilles, on peut voir sur les photos de nombreuses références de peluches et de t-shirts.
déjà vendu à plus de 5.2 millions d'exemplaires, nul doute que cet espace saura lui aussi trouver son public !
Vous avez jusqu'au 4 janvier pour découvrir les illuminations Super Mario x Galeries Lafayette Champs-Elysées : ne manquez pas de nous partager vos impressions en commentaire ou sur notre Discord, et vos plus belles photos de l'espace via X !
- La Collab Super Mario aux Galeries Lafayette Champs-Elysées a ouvert ce 13 novembre
- Des dizaines de produits dérivés, certains exclusifs, sont disponibles
- Le tout dans un décor immersif très réussi
- Kirbyspower nous a ramené quelques photos de son passage là-bas !
Une magnifique expérience attend les fans de Nintendo de passage à Paris à compter d'aujourd'hui. Comme on le racontait dans cette news, Big N s'est associé aux Galeries Lafayette Champs-Elysées pour un Noël très Nintendo !
L'espace, bien que somme toute assez réduit, nous plonge dans l'univers de Super Mario avec des espaces décoratifs qui permettront aussi de faire le plein de produits dérivés rarement disponibles dans le commerce en France : outre les très classiques mugs et bouteilles, on peut voir sur les photos de nombreuses références de peluches et de t-shirts.
déjà vendu à plus de 5.2 millions d'exemplaires, nul doute que cet espace saura lui aussi trouver son public !
Vous avez jusqu'au 4 janvier pour découvrir les illuminations Super Mario x Galeries Lafayette Champs-Elysées : ne manquez pas de nous partager vos impressions en commentaire ou sur notre Discord, et vos plus belles photos de l'espace via X !
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