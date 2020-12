Nintendo reste inflexible concernant ses noms déposés et ce, même si cela touche des projets à visée caritative. C'est un rappel à l'ordre, remettre les points sur les i en quelque sorte pour éviter toute dérive. Si la compagnie peut se montrer ouverte sur certains projets qui lui sont clairement exposés, elle sait se montrer ferme face à des projets pour lesquels elle n'a pas été approchée et utilisant des mots déposés. Cette histoire est donc plus à l'origine un problème de maladresse du créateur du projet initial plutôt qu'un côté sans cœur de Nintendo, qui se voit pourtant aujourd'hui reproché son côté trop rigoriste. Revenons sur l'objet du problème.





Image via Instagram/Etika

Suite au décès par suicide du Youtubeur américain Desmond Etika Amofah le 19 juin 2019, qui avait gagné en popularité par ses vidéos montrant son excitation particulièrement communicative aux annonces de différents jeux de Nintendo lors des Nintendo Direct, des actions hommages et de soutien en faveur de la prévention et de la sensibilisation pour la santé mentale ont été organisées peu après l'annonce de son décès. Le jeune homme de 29 ans était connu pour le surnom qu'il avait donné à la communauté des joueurs sur Nintendo Switch, fans de ses vidéos : les "Joy Con Boyz".



C'est un de ses fans, Cptn Alex, qui a lancé un projet attachant à la base : concevoir une coque pour Joy-Con, baptisé Etikon, reprenant le fameux nom de Joy-Con Boyz, les fonds récoltés devant être attribués à une association caritative, la JED , une fondation qui lutte contre le suicide auprès des jeunes adultes. Une idée qui a eu du mal à décoller au départ, avec un premier essai Indiegogo qui n'a pas réussi (43% de son objectif obtenu sur les 65 000 dollars pour lancer la commercialisation de ce projet), le second essai fut la bonne.





Le projet a suffisamment fait mouche pour permettre à Cptn Alex de verser plus de 10 000 dollars de dons à la fin de 2019, l'auteur ayant acquis une licence appropriée pour pouvoir vendre ce type de matériel. Pourtant en septembre 2020, Nintendo a envoyé un courrier mettant en demeure Cptn Alex de stopper la réalisation de ce type de produits et de mettre fin à leur vente.







On constatera que Nintendo n'a pas bloqué le projet tout de suite mais qu'elle ne souhaite pas le voir perdurer. En cause, l'utilisation du mot Joy-Con, qui est une marque déposée, et un logo reprenant l'esprit de celui de la Nintendo Switch.





Pour éviter toute action légale ultérieure, Nintendo demande que vous cessiez immédiatement toute production, marketing, vente, et distribution des Produits Contrevenants et tout usage des marques de Nintendo en connexion avec lesdits produits.







Cptn Alex semble ainsi avoir omis dans son projet de demander toutes les autorisations à Nintendo pour garder dans les clous son projet, sans poser problème avec des motifs et des noms liés à des marques déposées. Peut-être que si le projet avait été très ponctuel dans le temps, il n'y aurait pas eu d'actions particulières de la part de Nintendo, mais comme les produits gardaient une visibilité pendant une longue durée, cela posait donc un problème de droit.



Cptn Alex compte bien poursuivre la commercialisation des coques hommages, en retouchant au niveau du design les éléments problématiques pointés du doigt par Nintendo. Mais le fait que Nintendo soit intervenue pour bloquer ce matériel a été mal perçu par une partie de la communauté, déjà échaudée par les récentes actions de Nintendo qui avait décidé de bloquer la diffusion de la finale du Splatoon 2 North American Open, pour cause de nom d'équipes critiquant ouvertement son manque de soutien par rapport à la communauté e-sport de Super Smash Bros.





En effet, si on s'appuyait sur les récompenses présentées sur le site officiel de l'EVO au Japon, le vainqueur de la compétition sur Smash Bros ne repartait pas avec une somme d'argent plus ou moins importante comme pour les autres jeux, mais avec une manette Switch Pro collector. Un trophée qui a fait jaser concernant une décision à côté de la plaque de Nintendo, taxée de pingre. Un nouveau problème dans la communication de Nintendo, qui fait donc la part belle aux commentaires critiques sur les réseaux sociaux, indignés par cette nouvelle action du constructeur dans un projet hommage et caritatif envers la mémoire d'un homme passionné par les jeux Nintendo.





Si le prix du tournoi Super Smash Bros semble une vraie maladresse de Nintendo qui aurait mérité une correction de communication plus rapide, concernant les coques c'est plutôt une erreur de Cptn Alex qui a mal calibré son projet sans un feu vert complet de Nintendo à la base.