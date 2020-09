C'est une conférence en visio très intéressante qui est intervenue ce jour au Japon, appuyée d'un diaporama très détaillé. L'heure est au satisfecit, le constructeur récolte pleinement le fruit de ses efforts avec la réussite de la Nintendo Switch, dont la dynamique de vente ne diminue pas, au point qu'il a fallu augmenter les capacités de production pour permettre la livraison de la console dans tous les pays pour les fêtes de fin d'année, ceci étant d'autant plus important si des pays connaissent actuellement de nouvelles périodes de confinement (il faut bien occuper tout le monde cloitré un peu chez soi).





Si les faisceaux d'indices du développement d'une nouvelle version de la Switch ne font plus guère de doute, c'est en revanche la première fois que Nintendo évoque clairement le sujet, alors que jusqu'à présent nous étions resté sur la déclaration : "aucune nouvelle console à attendre pour l'année fiscale en cours", l'année fiscale s'achevant le 31 mars 2020.





Au terme d'un diaporama très riche en résumé historique (avec de nombreux parallèles avec la Wii, et l'oubli de mentionner la Wii U), l'image suivante indique désormais clairement qu'une nouvelle console est sur les rails.

Évidemment pas de design ou de fenêtre de lancement (on ne tue pas la dynamique actuelle surtout à l'approche des fêtes), mais c'est désormais la première annonce officielle en provenance de Nintendo qu'une nouvelle étape console est programmée. Même si on penche sur une évolution de l'actuelle Switch vers les horizons 4k, régulièrement résumé sous le titre Switch 4k ou Switch Pro, il n'est pas impossible qu'un projet encore plus ambitieux soit en préparation.





Avant de spéculer et d'ouvrir la boite aux fantasmes, c'est une information rassurante de voir que Nintendo programme une nouvelle étape hardware alors que le président avait mis sur la table, pour une discussion sans tabou, la possibilité de ne plus produire de console à l'avenir. Une option toujours d'actualité car avec les technologies de plus en plus performantes et la 5G en cours de mise en place, un futur orienté vers un périphérique multimédia, pouvant recevoir n'importe quel jeu depuis un streaming de serveur reste toujours une option envisageable.







Source : Nintendo