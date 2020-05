À partir du 01/08, la garde-robe de LEGO Mario s'agrandit dans #LEGOSuperMario ! Profitez-en pour découvrir et expérimenter de nouvelles façons de jouer avec les costumes Mario de feu, Mario hélice, Mario chat et Mario ouvrier !





NEW LEGO Super Mario Power-Up Packs! 20/05/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

C’est sur son compte Twitter mais aussi en vidéo que Nintendo dévoile ce nouveau pack pour la gamme LEGO Mario. Le costume de Mario Feu, Mario Chat, Mario Ouvrier et de Mario Hélice confèreront des capacités « spéciales » à la figurine :Pour mieux vous rendre compte des possibilités offertes par les costumes de ce pack, on vous laisse jeter un oeil à cette vidéo de présentation :On notera enfin, qu’une fois encore, on aurait bien vu cette annonce faire partie d’un éventuel Nintendo Direct. La rumeur se confirmerait-elle petit à petit ?