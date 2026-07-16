Rechercher sur Puissance Nintendo
News

Nintendo et Hasbro signent un accord pluriannuel pour des jouets The Legend of Zelda

Le géant américain du jouet produira des figurines de Link, Zelda et d'autres héros d'Hyrule à partir de 2027. Trois premières figurines seront dévoilées dès le 23 juillet au San Diego Comic-Con.

News
Résumé de cette actualité en 4 points :
  • Hasbro et Nintendo ont officialisé un accord de licence pluriannuel autour de The Legend of Zelda.
  • Le fabricant produira des jouets de Link, Zelda et d'autres personnages d'Hyrule à partir de 2027.
  • Trois figurines de 15 centimètres seront présentées au San Diego Comic-Con, dès le 23 juillet.
  • L'accord tombe alors que la série fête ses 40 ans, avant le remake d'Ocarina of Time cette année et le film prévu le 30 avril 2027.

Hyrule s'apprête à débarquer dans les rayons jouets. Hasbro a officialisé ce 16 juillet un accord de licence avec Nintendo portant sur The Legend of Zelda. Le géant américain, connu pour ses gammes Star Wars, Transformers ou Marvel, produira donc des jouets à l'effigie de Link, Zelda et des autres figures d'Hyrule. Il s'agit d'un partenariat pluriannuel, dont le coup d'envoi est fixé à 2027.

Premier aperçu dès la semaine prochaine

Inutile de patienter des mois pour se faire une idée. Hasbro dévoilera trois figurines de centimètres environ, à l'occasion de la Comic-Con de San Diego, dès le 23 juillet prochain. Le salon se tient jusqu'au 26.


Un mystère demeure toutefois. Le communiqué ne dit pas un mot des personnages retenus, ni de l'époque de la saga dont ils s'inspireront. Ces figurines pourraient donc aussi bien reprendre les traits des versions du film, incarnées par Benjamin Evan Ainsworth et Bo Bragason, que ceux des héros tels qu'on les connaît dans les jeux. Réponse la semaine prochaine.

Du côté d'Hasbro, on ne cache pas son enthousiasme. Billy Lagor, président de la division Toys and Board Games, explique que la saga fascine les fans depuis des décennies par la profondeur de son univers, ses personnages inoubliables et son sens de l'exploration. Il promet des jouets qui invitent à jouer, explorer et vivre ses propres aventures, en mariant l'art du récit de Nintendo au savoir-faire d'Hasbro sur les figurines d'action et le jeu de rôle.

Une année 2027 chargée pour Zelda

Le calendrier n'a évidemment rien d'un hasard. La saga fête ses 40 ans depuis février, elle qui a vu le jour le 21 février 1986. Le remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time est attendu d'ici la fin de l'année sur Switch 2. Et surtout, le film en prises de vues réelles arrivera dans nos salles le 30 avril 2027, réalisé par Wes Ball et produit par Shigeru Miyamoto aux côtés d'Avi Arad.

Difficile de ne pas y voir la même mécanique que celle déployée autour de Super Mario. À noter tout de même que ni Nintendo ni Hasbro n'évoquent explicitement le long-métrage dans leur communiqué, même si l'arrivée des jouets en 2027 tombe à point nommé. Big N poursuit en tout cas sa stratégie d'expansion au-delà des consoles, entre parcs à thème, cinéma et désormais rayons jouets.
Reste à voir ce que donneront ces figurines. Il faut admettre que les reproductions proposées notamment pour le film Super Mario Galaxy ne sont pas toujours des plus réussies, autant la modification des traits de Mario pour lui donner un air plus humain a du sens dans le film, autant en figurine, on ne dirait plus toujours vraiment Mario. Qu'en sera-t-il des figurines The Legend of Zelda ? On aura un premier aperçu dans le courant de la semaine prochaine, donc.

Et vous, quels personnages d'Hyrule verriez-vous bien rejoindre cette nouvelle gamme de jouets Hasbro ? Team figurine du film ou team version des jeux ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Communiqué de presse traduit en français Hasbro
Sources : Communiqué de presse Hasbro, Kotaku
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - La Switch 2 a un an !
Mots-clés en relation
Société
Nintendo
Thème
Produits dérivés
Série de jeux
The Legend of Zelda (saga)
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil