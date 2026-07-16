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Nintendo et Hasbro signent un accord pluriannuel pour des jouets The Legend of Zelda
Le géant américain du jouet produira des figurines de Link, Zelda et d'autres héros d'Hyrule à partir de 2027. Trois premières figurines seront dévoilées dès le 23 juillet au San Diego Comic-Con.News
Résumé de cette actualité en 4 points :
Hyrule s'apprête à débarquer dans les rayons jouets. Hasbro a officialisé ce 16 juillet un accord de licence avec Nintendo portant sur The Legend of Zelda. Le géant américain, connu pour ses gammes Star Wars, Transformers ou Marvel, produira donc des jouets à l'effigie de Link, Zelda et des autres figures d'Hyrule. Il s'agit d'un partenariat pluriannuel, dont le coup d'envoi est fixé à 2027.
Un mystère demeure toutefois. Le communiqué ne dit pas un mot des personnages retenus, ni de l'époque de la saga dont ils s'inspireront. Ces figurines pourraient donc aussi bien reprendre les traits des versions du film, incarnées par Benjamin Evan Ainsworth et Bo Bragason, que ceux des héros tels qu'on les connaît dans les jeux. Réponse la semaine prochaine.
Du côté d'Hasbro, on ne cache pas son enthousiasme. Billy Lagor, président de la division Toys and Board Games, explique que la saga fascine les fans depuis des décennies par la profondeur de son univers, ses personnages inoubliables et son sens de l'exploration. Il promet des jouets qui invitent à jouer, explorer et vivre ses propres aventures, en mariant l'art du récit de Nintendo au savoir-faire d'Hasbro sur les figurines d'action et le jeu de rôle.
Difficile de ne pas y voir la même mécanique que celle déployée autour de Super Mario. À noter tout de même que ni Nintendo ni Hasbro n'évoquent explicitement le long-métrage dans leur communiqué, même si l'arrivée des jouets en 2027 tombe à point nommé. Big N poursuit en tout cas sa stratégie d'expansion au-delà des consoles, entre parcs à thème, cinéma et désormais rayons jouets.
Et vous, quels personnages d'Hyrule verriez-vous bien rejoindre cette nouvelle gamme de jouets Hasbro ? Team figurine du film ou team version des jeux ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
- Hasbro et Nintendo ont officialisé un accord de licence pluriannuel autour de The Legend of Zelda.
- Le fabricant produira des jouets de Link, Zelda et d'autres personnages d'Hyrule à partir de 2027.
- Trois figurines de 15 centimètres seront présentées au San Diego Comic-Con, dès le 23 juillet.
- L'accord tombe alors que la série fête ses 40 ans, avant le remake d'Ocarina of Time cette année et le film prévu le 30 avril 2027.
Hyrule s'apprête à débarquer dans les rayons jouets. Hasbro a officialisé ce 16 juillet un accord de licence avec Nintendo portant sur The Legend of Zelda. Le géant américain, connu pour ses gammes Star Wars, Transformers ou Marvel, produira donc des jouets à l'effigie de Link, Zelda et des autres figures d'Hyrule. Il s'agit d'un partenariat pluriannuel, dont le coup d'envoi est fixé à 2027.
Premier aperçu dès la semaine prochaineInutile de patienter des mois pour se faire une idée. Hasbro dévoilera trois figurines de centimètres environ, à l'occasion de la Comic-Con de San Diego, dès le 23 juillet prochain. Le salon se tient jusqu'au 26.
Un mystère demeure toutefois. Le communiqué ne dit pas un mot des personnages retenus, ni de l'époque de la saga dont ils s'inspireront. Ces figurines pourraient donc aussi bien reprendre les traits des versions du film, incarnées par Benjamin Evan Ainsworth et Bo Bragason, que ceux des héros tels qu'on les connaît dans les jeux. Réponse la semaine prochaine.
Du côté d'Hasbro, on ne cache pas son enthousiasme. Billy Lagor, président de la division Toys and Board Games, explique que la saga fascine les fans depuis des décennies par la profondeur de son univers, ses personnages inoubliables et son sens de l'exploration. Il promet des jouets qui invitent à jouer, explorer et vivre ses propres aventures, en mariant l'art du récit de Nintendo au savoir-faire d'Hasbro sur les figurines d'action et le jeu de rôle.
Une année 2027 chargée pour ZeldaLe calendrier n'a évidemment rien d'un hasard. La saga fête ses 40 ans depuis février, elle qui a vu le jour le 21 février 1986. Le remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time est attendu d'ici la fin de l'année sur Switch 2. Et surtout, le film en prises de vues réelles arrivera dans nos salles le 30 avril 2027, réalisé par Wes Ball et produit par Shigeru Miyamoto aux côtés d'Avi Arad.
Difficile de ne pas y voir la même mécanique que celle déployée autour de Super Mario. À noter tout de même que ni Nintendo ni Hasbro n'évoquent explicitement le long-métrage dans leur communiqué, même si l'arrivée des jouets en 2027 tombe à point nommé. Big N poursuit en tout cas sa stratégie d'expansion au-delà des consoles, entre parcs à thème, cinéma et désormais rayons jouets.
Et vous, quels personnages d'Hyrule verriez-vous bien rejoindre cette nouvelle gamme de jouets Hasbro ? Team figurine du film ou team version des jeux ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
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