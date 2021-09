Nintendo enregistre une nouvelle manette auprès de la FCC américaine

Régulièrement, Nintendo enregistre de nouveaux appareils auprès des autorités américaines : la Federal Communications Commission, plus connue chez nous sous le nom de FCC, a reçu une nouvelle demande de la part de Big N pour une manette de jeu. On ne va pas s'enflammer trop vite, parce que des manettes spéciales comme la manette NES ou SNES avaient fait l'objet d'une demande similaire, mais Nintendo a donc un projet de manette dans les cartons.Avec la référence HAC-043, alors que la manette SNES pour Switch portait la référence HAC-042, c'est donc à la Switch que semble destinée ce nouveau produit, sans qu'on en sache plus pour le moment.Dans les 6 prochains mois, Nintendo devrait ajouter des photos à sa demande, il est donc probable que quelque chose soit annoncé d'ici le 16 mars 2022. De quel produit peut-il s'agir ? Un nouveau type de manette ? Une nouvelle manette rétro pour accompagner le lancement potentiel d'une nouvelle console virtuelle ?On laisse chacun se faire son idée, et on guettera donc les prochaines infos de la part de Nintendo... ou de la FCC... A moins que ce soit un site eCommerce américain qui dégaine le premier.Source : Vooks.net