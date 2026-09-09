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Yo-Kai Watch 2: Haunted Domain Disponible sur Switch 2
News Yo-Kai Watch 2: Haunted Domain (Switch 2)

[Nintendo Direct] Yo-Kai Watch 2 revient sur Nintendo Switch 2

Level 5 a annoncé le développement d'un remake de Yo-Kai Watch 2, à venir sur Nintendo Switch 2.

News
La série Yo-Kai Watch a connu ses beaux jours sur Nintendo 3DS avec plusieurs dizaines de millions de jeux vendus et plus de 2 milliards de dollars de recette au fil des années. La série s'est faite plus discrète ces derniers temps mais elle s'apprête à faire son retour, sur Nintendo Switch 2 !

En effet, Level-5 a profité du Nintendo Direct diffusé cet après-midi pour annoncer le développement d'un remake du 2e épisode de la saga, avec le jeu Yo-Kai Watch 2: Haunted Domain !

Découvrez ci-dessous le teaser du jeu :
Un remake de YO-KAI WATCH 2 arrive sur Nintendo Switch 2 !
Retrouvez la vidéo sur YouTube
Yo-Kai Watch 2 est sorti en 2014 sur Nintendo 3DS au Japon, avant d'arriver en Europe en 2017. Il s'est vendu à près de 6 millions d'exemplaires.

Pas de date de sortie annoncée pour le moment pour Yo-Kai Watch 2 : Haunred Domain mais il est probable que nous ne reverrons pas les Yo-Kai avant la fin de l'année prochaine au plus tôt !
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