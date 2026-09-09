[Nintendo Direct] Yo-Kai Watch 2 revient sur Nintendo Switch 2

Un remake de YO-KAI WATCH 2 arrive sur Nintendo Switch 2 ! Retrouvez la vidéo sur YouTube

La série Yo-Kai Watch a connu ses beaux jours sur Nintendo 3DS avec plusieurs dizaines de millions de jeux vendus et plus de 2 milliards de dollars de recette au fil des années. La série s'est faite plus discrète ces derniers temps mais elle s'apprête à faire son retour, sur Nintendo Switch 2 !En effet, Level-5 a profité du Nintendo Direct diffusé cet après-midi pour annoncer le développement d'un remake du 2e épisode de la saga, avec le jeu Yo-Kai Watch 2: Haunted Domain !Découvrez ci-dessous le teaser du jeu :Yo-Kai Watch 2 est sorti en 2014 sur Nintendo 3DS au Japon, avant d'arriver en Europe en 2017. Il s'est vendu à près de 6 millions d'exemplaires.Pas de date de sortie annoncée pour le moment pour Yo-Kai Watch 2 : Haunred Domain mais il est probable que nous ne reverrons pas les Yo-Kai avant la fin de l'année prochaine au plus tôt !