News Dangaronpa 2x2 (Switch 2)

[Nintendo Direct] Une nouvelle date pour Dangaronpa 2x2 Le jeu de Spike Chunsoft propose une nouvelle date de sortie, début 2027, pour cette nouvelle version de Dangaronpa 2: Goodbye Despair, intitulé Dangaronpa 2x2.

News

Originellement prévu pour fin 2026, le jeu est finalement repoussé à 2027. Désormais, nous avons une date pour cette nouvelle version un peu spéciale de Dangaronpa 2 : le 14 janvier 2027 !

