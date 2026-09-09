[Nintendo Direct] Une nouvelle date pour Dangaronpa 2x2

Originellement prévu pour fin 2026, le jeu est finalement repoussé à 2027. Désormais, nous avons une date pour cette nouvelle version un peu spéciale de Dangaronpa 2 : le 14 janvier 2027 !
Nouvelle version, nouvelle histoire, et du suspense !
Les fans de Spike Chunsoft sont ravis depuis l’annonce de la sortie de Dangaronpa 2x2. Désormais, ils sont enchantés : une date précise a été annoncée ! Le 14 janvier 2027 sortira donc cette nouvelle version avec une histoire alternative de Dangaronpa 2: Goodbye Despair.
Visuels retravaillés, esthétique plus dynamique, Dangaronpa 2x2 se dote surtout d’une nouvelle trame narrative. D’une version alternative de l’histoire à découvrir pour la première fois. Le jeu comprendra le mode de jeu de base, ainsi donc que “Slayhem” un scénario inédit, avec des événements distincts. Sorte de version alternative de Goodbye Despair, 2x2 se dotera donc d’un grand contenu. Nouvelles victimes, nouveaux coupables, nouvelle histoire, l’ours Monokuma vous réserve de nombreuses surprises !
Le jeu sera donc disponible le 14 janvier 2027 sur Switch 2.
Danganronpa 2x2 - Release Date Trailer - Nintendo Switch 2
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