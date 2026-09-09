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Professeur Layton et le Nouveau Monde de Vapeur Disponible sur Switch
News Professeur Layton et le Nouveau Monde de Vapeur (Switch)

[Nintendo Direct] Une date pour le nouveau Professeur Layton !

On l’attendait : Professeur Layton and the New World of Steam annonce une date de sortie ! Le 10 décembre, sortez vos loupes pour enquêter !

News
On attendait depuis un moment des informations sur le nouveau jeu Professeur Layton. C’est désormais chose faite : Level 5 offre donc aux impatients une date de sortie, ainsi que de nouvelles images pour l’un des jeux très attendus de cette fin d’année 2026.

Le monde de la vapeur…


Nul besoin de ménager le suspense, il a assez duré : Professeur Layton and the New World of Steam sortira le 10 décembre 2026. Après un silence remarqué, la présence du nouveau professeur Layton au Nintendo Direct a ravivé les attentes. Le trailer met en avant les énigmes, designées par QuizKnock, une équipe de spécialistes d’énigmes qui succèdent au regretté Akira Tago. Le trailer promet d’ailleurs la plus grande collection d’énigmes de toute la série !


Il faudra donc attendre encore quelques semaines avant de découvrir ce nouveau jeu de la licence emblématique ! Mais en attendant, un trailer complet a été dévoilé lors du Direct.
Professor Layton and the New World of Steam - Nintendo Direct 9.9.2026
Retrouvez la vidéo sur YouTube

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