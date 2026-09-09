[Nintendo Direct] Une date pour le nouveau Professeur Layton !
On l’attendait : Professeur Layton and the New World of Steam annonce une date de sortie ! Le 10 décembre, sortez vos loupes pour enquêter !
Le monde de la vapeur…
Nul besoin de ménager le suspense, il a assez duré : Professeur Layton and the New World of Steam sortira le 10 décembre 2026. Après un silence remarqué, la présence du nouveau professeur Layton au Nintendo Direct a ravivé les attentes. Le trailer met en avant les énigmes, designées par QuizKnock, une équipe de spécialistes d’énigmes qui succèdent au regretté Akira Tago. Le trailer promet d’ailleurs la plus grande collection d’énigmes de toute la série !
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