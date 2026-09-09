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Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX A paraître sur Switch 2 le 16/02/2027
News Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX (Switch 2)

[Nintendo Direct] Un nouveau jeu Yu-Gi-Oh! arrive sur Switch et Switch 2

L’un des opus les plus iconiques de l’arc Yu-Gi-Oh! GX fait son retour avec Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX !

News
A l’occasion de ce Nintendo Direct, Konami en a profité pour annoncer l’arrivée d’un remake de Yu-Gi-Oh TAG FORCE 3, sorti en 2008. Celui-ci sera disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 le 16 février 2027. En attendant, le jeu est d’ores-et-déjà disponible à la précommande.
Il nous proposera de revenir aux débuts de la saga GX, avec des personnages et cartes aujourd’hui bien connus de la licence.
Galerie images

Néanmoins, ce n’est pas tout. Plusieurs nouveautés accompagneront ce remake, comme l’ajout de nouvelles cartes vis-à-vis de l’opus originel, portant le total à plus de 3 800. De nouveaux mini-jeux seront aussi disponibles, ainsi qu’un mode “Galerie”, permettant de revivre des scènes de TAG FORCE et TAG FORCE 2. Voici la bande-annonce de présentation de Yu-Gi-Oh TAG FORCE GX :
Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX - Pre-order Trailer - Nintendo Switch 2
Retrouvez la vidéo sur YouTube
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