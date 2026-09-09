News Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX (Switch 2)
[Nintendo Direct] Un nouveau jeu Yu-Gi-Oh! arrive sur Switch et Switch 2
L’un des opus les plus iconiques de l’arc Yu-Gi-Oh! GX fait son retour avec Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX !
A l’occasion de ce Nintendo Direct, Konami en a profité pour annoncer l’arrivée d’un remake de Yu-Gi-Oh TAG FORCE 3, sorti en 2008. Celui-ci sera disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 le 16 février 2027. En attendant, le jeu est d’ores-et-déjà disponible à la précommande.
Il nous proposera de revenir aux débuts de la saga GX, avec des personnages et cartes aujourd’hui bien connus de la licence.
Il nous proposera de revenir aux débuts de la saga GX, avec des personnages et cartes aujourd’hui bien connus de la licence.
Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX - Pre-order Trailer - Nintendo Switch 2
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