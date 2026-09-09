News Kirby and the World Beyond (Switch 2)
[Nintendo Direct] Un nouveau jeu et des nouveautés pour la licence Kirby !
Un tout nouveau jeu Kirby, en monde ouvert, a été annoncé lors du Nintendo Direct diffusé ce mercredi 09 septembre...
Des nouveautés pour Kirby Air Riders !C’était la première annonce liée à la licence Kirby de cette présentation : celle de nouveaux Amiibo, dérivés de Kirby Airs Riders, sortie sur Nintendo Switch 2 en novembre dernier. Le premier est à l’effigie de Kirby Epée et Dragon, et le second, de DaDiDou Noir et Hydra :
Notez que le menu principal et le foyer s’apprêtent à être redécorés à l’occasion d’un événement à venir dans le jeu, dont les détails seront communiqués ultérieurement.
Kirby Air Riders amiibo - Nintendo Direct 9.9.2026
Le passage d’un monde à l’autre…C’était LA grande annonce de cette présentation, visant à célébrer les 35 ans de Kirby l’année prochaine. Pour ce faire, HAL Laboratory nous propose un tout nouveau jeu en monde ouvert, nommé Kirby and the World Beyond. Il sortira au printemps 2027 en exclusivité sur Nintendo Switch 2.
Le moment le plus intriguant de ce trailer reste celui où l’on voit le Roi DaDiDou, propulsé par Kirby, transpercer ce qui nous semblait alors représenter un ciel, qui n’était en réalité qu’une illusion. C’est à ce moment-là qu’un étrange personnage apparaît, avant d’accompagner Kirby de l’autre côté de la brèche…
En attendant d’en savoir plus, on vous propose de découvrir la bande-annonce de présentation de Kirby and the World Beyond :
Kirby and the World Beyond arrive au printemps 2027 ! (Nintendo Switch 2)
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