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Kirby and the World Beyond A paraître sur Switch 2
News Kirby and the World Beyond (Switch 2)

[Nintendo Direct] Un nouveau jeu et des nouveautés pour la licence Kirby !

Un tout nouveau jeu Kirby, en monde ouvert, a été annoncé lors du Nintendo Direct diffusé ce mercredi 09 septembre...

News

Des nouveautés pour Kirby Air Riders !

C’était la première annonce liée à la licence Kirby de cette présentation : celle de nouveaux Amiibo, dérivés de Kirby Airs Riders, sortie sur Nintendo Switch 2 en novembre dernier. Le premier est à l’effigie de Kirby Epée et Dragon, et le second, de DaDiDou Noir et Hydra :

Galerie images

Ces Amiibo permettent d’obtenir de nouveaux pilotes FIG légendaires qu’il sera possible d'entraîner dans le jeu. Il s’agit des derniers Amiibo ajoutés au jeu et seront disponibles dès le 12 novembre.

Notez que le menu principal et le foyer s’apprêtent à être redécorés à l’occasion d’un événement à venir dans le jeu, dont les détails seront communiqués ultérieurement.

Kirby Air Riders amiibo - Nintendo Direct 9.9.2026
Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le passage d’un monde à l’autre…

C’était LA grande annonce de cette présentation, visant à célébrer les 35 ans de Kirby l’année prochaine. Pour ce faire, HAL Laboratory nous propose un tout nouveau jeu en monde ouvert, nommé Kirby and the World Beyond. Il sortira au printemps 2027 en exclusivité sur Nintendo Switch 2.
Dans la bande-annonce de présentation, on remarque le retour de capacités et pouvoirs emblématiques de la série, au service de l’exploration, que ce soit pour grimper à un arbre ou traverser une cascade par exemple. Le tout, dans l’objectif de collecter les différents objets disséminés dans ce monde ouvert.

Le moment le plus intriguant de ce trailer reste celui où l’on voit le Roi DaDiDou, propulsé par Kirby, transpercer ce qui nous semblait alors représenter un ciel, qui n’était en réalité qu’une illusion. C’est à ce moment-là qu’un étrange personnage apparaît, avant d’accompagner Kirby de l’autre côté de la brèche…

Galerie images


En attendant d’en savoir plus, on vous propose de découvrir la bande-annonce de présentation de Kirby and the World Beyond :

Kirby and the World Beyond arrive au printemps 2027 ! (Nintendo Switch 2)
Retrouvez la vidéo sur YouTube
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