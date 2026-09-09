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Final Fantasy VII Revelation A paraître sur Switch 2 le 08/04/2027
News Final Fantasy VII Revelation (Switch 2)

[Nintendo Direct] Toujours plus de Final Fantasy sur Switch 2 !

Après l’annonce de Final Fantasy VII Revelation, c’est désormais un trailer, une date et l’annonce d’une version Switch 2 pour un autre jeu qui est faite lors de ce Direct ! On résume tout.

News
On le sait : Final Fantasy VII Revelation prépare une sortie sur toutes les consoles pour ouvrir en beauté un nouveau chapitre de son histoire. C’est donc tout naturellement dans ce Nintendo Direct qu’on voit une nouvelle fois le trailer de Nintendo Switch 2 de Renaissance, à paraître au printemps. Mais oh surprise ! En plus d’avoir une date plus précise, le 8 avril, c’est aussi un autre jeu Final Fantasy, Crisis Core, que l’on retrouve dès aujourd’hui sur le shop !

Deux pour le prix d’un ?

On le sait depuis quelques semaines déjà : la partie 3 du remake de Final Fantasy VII se nommera Revelation et sortira en simultané sur toutes les consoles. Si jusqu’à présent, les trailers évoquaient le printemps, il est temps de poser une date : le 8 avril. Le trailer pendant ce Nintendo Direct fait la part belle aux images grandioses et aux affrontements, mettant en avant l’aventure et l’exploration que nous réserve ce nouvel opus.
Final Fantasy VII Revelation - Nintendo Direct 9.9.2026
Retrouvez la vidéo sur YouTube
Mais ce n’est pas tout ! Un Final Fantasy n’arrive apparemment jamais seul : C’est aussi Final Fantasy VII Crisis Core qui s’offre une version Switch 2. Et elle, elle est disponible dès maintenant ! Graphisme retravaillé et léché pour la nouvelle génération de Nintendo, le jeu en version Reunion était ressorti sur Switch en 2022.
CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION | Now available on Nintendo Switch 2
Retrouvez la vidéo sur YouTube
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