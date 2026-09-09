[Nintendo Direct] The Witcher 3 : Geralt arrive sur Switch 2 !

Une version remastered complète

A-t-on besoin de présenter The Witcher 3 ? L’aventure emblématique, dont on peut lire les romans originels aux éditions Bragelonne, ou encore voir son adaptation en série sur Netflix, débarque sur Switch 2 pour la première fois. Déjà teasé lors de la GamesCon , c'est désormais dans ce Direct que Nintendo officialise encore plus les choses.Cette version remastered inclut des améliorations visuelles, de performances et de gameplay.

De plus, cette version inclut aussi les deux extensions Hearts of Stone et Blood and Wine. La version Switch 2 est donc la plus complète possible à l’heure actuelle. Revivez les aventures de Geralt de Riv, ou découvrez-les, dans une version Switch 2 qui promet d’être de toute beauté.

Le jeu sort le 29 septembre, au prix de 59,99 €, d’ores et déjà disponible en précommande sur l’eShop.

The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered - Nintendo Direct 9.9.2026 Retrouvez la vidéo sur YouTube



Mais ce n’est pas tout ! L’expansion pass, Songs of the Past, en lien avec le futur DLC The Witcher 3 annoncé pour 2027 sera aussi disponible sur Switch 2. La sortie de The Witcher 3 sur Switch 2 préfigure donc la sortie du futur DLC là aussi chez Nintendo.