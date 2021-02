News The Legend of Zelda: Skyward Sword HD (Switch)

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD s'élance le 16 juillet sur Nintendo Switch ! 18/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Beaucoup attendaient de ce Nintendo Direct monts et merveilles à l'approche des 35 ans de la série Zelda. Pourtant dès son apparition à l'écran, Eiji Aonuma nous a prévenu : Nintendo n'a rien à annoncer pour le moment concernant la suite de Breath of The Wild. Il nous demande d'attendre encore patiemment, précise que nous aurons du nouveau au cours de cette année 2021... Et nous propose un petit "cadeau" pour patienter : l'arrivée de The Legend of Zelda : Skyward Sword sur Nintendo Switch dans une version HD !Alors certes, on entendait depuis maintenant des années que le jeu était effectivement en développement pour une arrivée sur Switch, mais c'est bien la première fois que l'arrivée du jeu est officialisée et avec une date de sortie pas si lointaine: ce sera le 16 juillet prochain !Sorti initialement sur Wii en 2011, rappelons que Skyward Sword exploitait une jouabilité basée sur la reconnaissance de mouvements à l'aide du combo Wiimote / Nunchuck. Bonne nouvelle, ce gameplay a été adapté sur Switch avec l'utilisation des Joy-Con qu'on nous promet bien plus réactifs étant donnée la puissance de calcul supérieure de la Switch.Ainsi, vous pourrez manier l'épée à l'aide d'un Joy-Con et imprimer vos mouvements "comme en vrai" (du haut vers le bas, latéralement ou en diagonale) et vous pourrez brandir votre bouclier en levant l'autre Joy-con. Les fans du jeu sur Wii (dont votre serviteur fait partie) seront ravis !Mais rappelons tout de même que le jeu avait à l'époque été la cible de beaucoup de critiques qui jugeaient le gameplay en motion gaming imprécis et pénible à jouer. Ils reprochaient à Nintendo de ne pas avoir laissé le choix au joueur de choisir un gameplay "à l'ancienne" s'il le souhaitait. et même les fans concèderont que la jouabilité n'était pas toujours d'une précision folle. A voir si les Joy-Con feront beaucoup mieux en 2021 ?Toujours est-il que Nintendo a retenu la leçon : la version HD qui arrivera cet été offrira cette fois la possibilité au joueur de jouer, s'il le souhaite, uniquement avec les boutons de sa manette : ici, c'est le stick droit qui a été choisi pour imprimer les mouvements de son épée.De la même manière qu'au Joy-Con, un mouvement de stick vers le bas donnera un coup d'épée vertical, un mouvement à droite donnera un coup d'épée horizontal de gauche à droite etc. Le meilleur des deux mondes donc ! Et au passage, cela arrangera bien les possesseurs de Switch Lite, qui n'ont de toutes façons pas vraiment le choix !Enfin, Nintendo propose une cerise sur le gâteau : une paire de Joy-Cons bleus aux couleurs d'Hyrule sortira en même temps que le jeu, et avouons qu'ils nous ont fait craquer immédiatement. Jugez plutôt :En attendant d'en savoir plus sur cet épisode qui posait déjà à l'époque quelques bases du futur Breath of The Wild, il ne vous reste plus qu'à faire comme nous : patienter sagement jusqu'au 16 juillet prochain !