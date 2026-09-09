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Pokémon Pokopia Disponible sur Switch 2 depuis le 05/03/2026
News Pokémon Pokopia (Switch 2)

[Nintendo Direct] Pokopia : la suite du Pass d’extension arrive cet hiver !

La deuxième salve de nouveautés du pass d'extension Pokémon Pokopia se dévoile ! Des nouveaux accessoires et des nouveaux Pokémons sont de la partie !

News
Nouvelle salve de nouveautés pour Pokémon Pokopia ! Avec la deuxième partie du pass d’extension, prévu pour cet hiver, ce sont des nouveaux pokémons à rencontrer mais aussi des accessoires à débloquer qui seront bientôt disponibles.

Des accessoires à gogo

Lunettes de soleil emblématiques de Carapuce, ruban Nymphali, mais aussi nœud papillon… Voici venu le temps des accessoires dans Pokémon Pokopia. C’est la seconde partie du pass d’extension qui a débuté avec la nouvelle zone en août 2026.
Elle propose donc l’ajout de nouveaux éléments. D’un côté l’ajout d’accessoires issus des pokémons les plus emblématiques (comme les lunettes de Carapuce). De l’autre, l’arrivée de nouveaux pokémons comme Doduo, Dodrio, Skitty, Delcatty, Feunnec, Roussil et Goupelin. De nouveaux amis à se faire dans le monde de Pokopia donc ! Une partie 2 qui ne contient pas de nouvelle ville, en attendant une partie 3 qui révélera ses surprises un jour prochain !
S’il n’y a pas encore de date, on sait que c’est prévu pour cet hiver !


Partie 2 du pass d'extension de Pokémon Pokopia | Bande-annonce
Retrouvez la vidéo sur YouTube
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