[Nintendo Direct] Pokopia : la suite du Pass d’extension arrive cet hiver !

Des accessoires à gogo

Lunettes de soleil emblématiques de Carapuce, ruban Nymphali, mais aussi nœud papillon… Voici venu le temps des accessoires dans Pokémon Pokopia. C’est la seconde partie du pass d’extension qui a débuté avec la nouvelle zone en août 2026

S’il n’y a pas encore de date, on sait que c’est prévu pour cet hiver !





Partie 2 du pass d'extension de Pokémon Pokopia | Bande-annonce Retrouvez la vidéo sur YouTube

Elle propose donc l’ajout de nouveaux éléments. D’un côté l’ajout d’accessoires issus des pokémons les plus emblématiques (comme les lunettes de Carapuce). De l’autre, l’arrivée de nouveaux pokémons comme Doduo, Dodrio, Skitty, Delcatty, Feunnec, Roussil et Goupelin. De nouveaux amis à se faire dans le monde de Pokopia donc ! Une partie 2 qui ne contient pas de nouvelle ville, en attendant une partie 3 qui révélera ses surprises un jour prochain !